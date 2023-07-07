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Кровля торгового дома обвалилась в Павлодаре

Просмотров:41 Опубликовано: Сегодня, 14:12
Кровля торгового дома обвалилась в Павлодаре
Фото: tengrinews.kz
В Павлодаре частично обрушилась кровля торгового дома, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Инцидент произошел днем 7 июля около 14:00. На пульт "112" ДЧС Павлодарской области поступило сообщение о том, что в торговом доме произошел обвал кровли. На место выехали спасатели и сотрудники Центра медицины катастроф.

Как уточнили в пресс-службе ДЧС региона, произошел обвал боковой обшивки торгового дома на летнее кафе. По сообщениям очевидцев, под завалами находились люди.

Спасатели приступили к разборке конструкции. Одного мужчину, 1975 года рождения, извлекли из под завала и госпитализировали в больницу. У него диагностирован перелом обоих ног. Работы продолжаются.

Еще одного мужчину скорая госпитализировала до приезда спасателей.

Добавим, что ранее на Павлодар обрушились сильные ливень и град. Сразу несколько городских улиц оказались залиты водой.


Источник: Tengrinews.kz
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