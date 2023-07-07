Кровля торгового дома обвалилась в Павлодаре

В Павлодаре частично обрушилась кровля торгового дома, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Инцидент произошел днем 7 июля около 14:00. На пульт "112" ДЧС Павлодарской области поступило сообщение о том, что в торговом доме произошел обвал кровли. На место выехали спасатели и сотрудники Центра медицины катастроф.



Как уточнили в пресс-службе ДЧС региона, произошел обвал боковой обшивки торгового дома на летнее кафе. По сообщениям очевидцев, под завалами находились люди.



Спасатели приступили к разборке конструкции. Одного мужчину, 1975 года рождения, извлекли из под завала и госпитализировали в больницу. У него диагностирован перелом обоих ног. Работы продолжаются.



Еще одного мужчину скорая госпитализировала до приезда спасателей.



Добавим, что ранее на Павлодар обрушились сильные ливень и град. Сразу несколько городских улиц оказались залиты водой.