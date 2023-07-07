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Это стоит знать: Куда подросткам трудоустроиться на каникулах

Просмотров:399 Опубликовано: Сегодня, 16:27
Это стоит знать: Куда подросткам трудоустроиться на каникулах
Иллюстративное фото с сайта friendly-life.ru
Все экзамены и зачёты сданы. Школьники свободно выдохнули. Кто-то решил найти подработку на лето. Случай не редкий, но как трудоустроиться, если ещё нет 18-ти? Могут ли несовершеннолетние казахстанцы работать, где, как и на каких условиях это будет сделать безопасно, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на редакцию проекта "Это стоит знать".

Часто несовершеннолетним предлагают множество вакансий на лето и в Астане, и в регионах. Самыми распространенными среди молодёжи стали такие профессии как курьеры, консультанты, расклейщики объявлений, догситтеры, — те кто выгуливают собак за деньги.

Начнём с того, что в Трудовом кодексе указано — отношения несовершеннолетнего и работодателя должны быть оформлены официально, то есть принимать на работу до 18-ти лет граждан предприниматели должны с заключением трудового договора. Здесь всё по-взрослому. Однако подписывают документ три человека — представитель работодателя, сам несовершеннолетний и его законный представитель. Документ обеспечивает ребёнку безопасность труда и то, что труд этот будет оплачен. Если работодатель предлагает работу без трудового договора, это должно насторожить.

Кстати, согласно 31 статье Трудового кодекса индивидуальный договор можно заключать с гражданами, которые достигли 16-ти лет. Если работать хочется и в 15, то законодательство Казахстана это не запрещает. Но подросток должен получить среднее образование или хотя бы окончить девять классов.

Снизить планку можно ещё на год, то есть начать трудиться официально с 14-ти лет. Тогда работать подросток может только в свободное от учёбы время. при этом работа должна причинять вред здоровью или мешать обучению.

А вот в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках для участия в создании и (или) исполнении произведений можно начать работать с 13 лет. Для этого в Минтруда сделали исключения. Правда, условия трудоустройства должны быть те же — без ущерба здоровью и нравственному развитию подростка.

Если говорить про условия труда, то работодатель сотрудника до 18-ти лет не сможет направить на вахту, заставить работать сверхурочно, в праздники, выходные и ночное время.

Часто дети подрабатывают в организациях фаст-фуда, где время работы может быть ненормированным, но даже там дети не могут трудиться с 22 часов до шести утра.

Есть места, куда запрещено принимать несовершеннолетних. Это:

- тяжёлые работы,
- работы с опасными условиями труда,
- на должностях, предусматривающих полную материальную ответственность за обеспечение сохранности имущества и других ценностей работодателя,
работы, где можно получить вред здоровью и нравственному развитию: предприятия игорного бизнеса, ночные развлекательные заведения, производство, перевозка и продажа алкогольной продукции, табачных изделий, наркотических средств и психотропных веществ,
- в сельскохозяйственном производстве.

Трудовое законодательство Казахстана строго регламентирует и рабочее время подростков. Так, рабочий график сотрудника, которому меньше 16-ти лет, не может превышать 24 часов в течение недели. То есть если быть точными, это четыре часа 48 минут в течение одного дня. А с 16 до 18-ти лет — не более 36 часов.

Зарплата оговаривается во время составления индивидуального трудового договора с сотрудником. Для этого родителям нужно будет открыть ребёнку счёт в банке. Налоги с дохода будут отчисляться по общеустановленным правилам, также как и перечисляться обязательные пенсионные взносы в ЕНПФ.

Что получается в итоге — устраиваться на работу и заключать ТД можно с 14 лет, с согласия родителей. Работа должна быть безопасной, не причинять вред здоровью и нравственному развитию. Подросткам нельзя работать на тяжёлых работах, в казино, барах и должностях, где предусмотрена полная материальная ответственность. Рассчитывать детям на полную ставку и восьмичасовой рабочий день не стоит. До 18-ти эти правила строго регламентированы.


Источник: BaigeNews.kz
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