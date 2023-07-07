Заблудившегося в степи казахстанца нашли истощенным в день его рождения

Трое суток продолжались поиски мужчины, пропавшего в Костанайской области в степи. Его нашли истощенным и в стрессовом состоянии, передает NUR.KZ со ссылкой на медиапортал МВД Polisia.kz.



"В отдел полиции Камыстинского района обратился управляющий бригады ТОО “Алтынсарино” с сообщением о пропаже сторожа полевого стана", – говорится в публикации.



Сообщается, что мужчина ночью покинул рабочее место и заблудился в степи. Его поиски продолжались в течение трех суток, использовалась спецтехника, в том числе дрон.



Вскоре потерявшийся сторож был найден в день своего рождения близ небольшого водоема в степи живым и невредимым.



"Выяснилось, что в ту злополучную ночь мужчина испытывал недомогание, и чтобы не дожидаться медицинской помощи, решил добраться самостоятельно до села. Но в темноте мужчина потерял ориентир. Обессиленный он плутал по степи, пока не добрался до ближайшего водоема. Там же его нашла поисковая группа", – рассказал оперуполномоченный ОКП отдела полиции Камыстинского района Николай Василий.



Сторожу оказывают медпомощь в больнице, его организм перенес стресс и истощение, однако угрозы для жизни нет.



Что делать, если пропал человек?



На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102" или лично в ближайшем отделении.



Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

- личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

- сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.



Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.



Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.



Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.



В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование — обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно.