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Казахстанцам хотят разрешить использовать ОСМС для оплаты любых медуслуг

Просмотров:281 Опубликовано: Сегодня, 17:19
Казахстанцам хотят разрешить использовать ОСМС для оплаты любых медуслуг
Фото: ortcom.kz
В Казахстане предлагают расширить использование средств социального медстрахования на частные медуслуги с возможностью доплаты разницы, передает LS.

Согласно консультативному документу Агентства по защите и развитию конкуренции, на сегодня тарифы в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системе обязательного соцмедстрахования являются малофинансируемыми, что зеркально отражается на качестве данных услуг.

"Население в целях получения более оперативной и качественной услуги обращается в частные медорганизации. При этом стоимость по сравнению с государственными поликлиниками может отличаться в два-три раза", – отметили в АЗРК.

В ведомстве добавили, что из-за того, что население активно обращается в частные клиники, денежные средства, которые работодатель ежемесячно отчисляет в Фонд социального медстрахования, не используются.

В связи с этим в агентстве предлагают внедрить механизм сооплаты на медицинские услуги, по аналогии с механизмом сооплаты на лекарственные средства.

"Таким образом, населению будет предоставлена возможность доплачивать разницу за медуслуги, что в конечном итоге положительно отразится на развитии и расширении частных клиник, которые приведут к конкуренции цен на медуслуги", – заверили в АЗРК.

Между тем, согласно данным ФСМС, в 2022 году поступило 1 трлн тенге взносов и отчислений за ОСМС. Тем временем депутаты мажилиса предложили возмещать 50% расходов на ОСМС тем, кто в течение года ни разу не обращался к врачам.

Помимо медицинских вопросов, в документе АЗРК предложили усилить защиту прав потребителей через наделение общественных объединений правом подачи коллективных исков, направленных на возмещение ущерба неограниченного круга клиентов.

Документ находится на публичном обсуждении до 28 июля 2023 года.




Источник: LS
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