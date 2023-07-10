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Токаев подписал закон об онлайн-платформах и онлайн-рекламе

Просмотров:205 Опубликовано: Вчера, 20:18
Токаев подписал закон об онлайн-платформах и онлайн-рекламе
Фото: azattyq-ruhy.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон об онлайн-платформах и онлайн-рекламе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

"Главой государства подписан закон "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе". Главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам онлайн-платформ и онлайн-рекламы", - говорится в сообщении.

Также Президент подписал сопутствующий закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях".

Текст законов публикуется в печати.

После официального опубликования в СМИ законы вступят в силу через 60 дней.

Закон устанавливает права и обязанности онлайн-платформ и блогеров. В частности наряду с действующей уголовной ответственностью вводится административная ответственность за распространение в сети фейковой информации. Для обычных пользователей онлайн-платформ штраф составит 20 МРП (69 тысяч тенге в 2023 году), тогда как для блогеров, занимающихся предпринимательской деятельностью, - 40 МРП (138 тысяч тенге в 2023 году).

В интерфейсы и модерацию онлайн-площадок планируют ввести национальный язык. Это позволит алгоритмам соцсетей модерировать контент на казахском языке.

Также владельцев онлайн-площадок обяжут сотрудничать с государственными органами в борьбе с недостоверной информацией и уклонением от уплаты налогов.

"Для этого вводится требование установить программу по определению количества пользователей данного ресурса в сети Интернет и назначить законного представителя, взаимодействующего с местным уполномоченным органом. В случае обнаружения противоправного контента на онлайн-платформах законный представитель будет уведомлен о необходимости его удаления. При несоблюдении данного требования уполномоченный орган вправе ограничить деятельность онлайн-платформы", - разъяснил ранее депутат Мажилиса Анас Баккожаев.

Также для пользователей интернет-площадок появится требование маркировать интернет-рекламу, размещаемую на их страницах, и в целом вести свою деятельность в соответствии с предпринимательским кодексом.

Ранее сообщалось, что в законодательстве Казахстана закрепят понятие "инфлюенсер".

На обсуждении законопроекта у эксперта, члена общественной палаты при Мажилисе, PhD по юриспруденции Муслима Хасенова вызвало опасение понятие сервиса обмена мгновенными сообщениями.

"В одной статье это приравнивается к платформе, в другой они разводятся в разные понятия. И здесь вопрос о тайне переписки. Если мы приравниваем к онлайн-платформе, то, соответственно, возникает вопрос: насколько конфиденциальной будет переписка между пользователями и каков предел раскрытия этих данных по требованию уполномоченного органа?" - обозначил проблему Хасанов.


Источник: Tengrinews.kz
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