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Казахстанские школьники смогут получать диплом колледжа одновременно с аттестатом

Просмотров:45 Опубликовано: Сегодня, 18:46
Казахстанские школьники смогут получать диплом колледжа одновременно с аттестатом
Фото: 12-kanal.ru
Учащиеся 10-11 классов в Казахстане смогут получить диплом колледжа после окончания школы. Пилотный проект стартует с учебного года, сообщается в официальном Telegram-канале министерства просвещения.

Пилотный проект по предоставлению рабочей квалификации старшеклассникам на базе колледжей заработает с нового учебного года во всех регионах Казахстана.

"Новая образовательная программа позволит учащимся 10-11 классов, обучаясь в своей школе, параллельно осваивать рабочие специальности в колледжах", – говорится в сообщении министерства.

По словам директора департамента технического и профессионального образования министерства Ерната Жунусова, в настоящее время определены 16 рабочих квалификаций.

"Обучение предполагает по 2 часа в день. На сегодня определены по 2 колледжа в каждом регионе страны. В них школьники будут проходить профессиональную подготовку", – объяснил Жунусов.

Одними из первых по данной пилотной программе начнут обучаться акмолинские школьники.

"Учащиеся будут постигать азы профессии повара, пекаря, декоративно-прикладного искусства и сварщика. В этом году в эксперименте примут участие две школы города Кокшетау. Для ведения образовательного процесса в колледже разработана образовательная программа, готовы педагоги, оборудованы мастерские и кабинеты специальных дисциплин", – рассказал глава управления образования Акмолинской области Шокан Оразалин.

Таким образом, параллельно с аттестатом школы учащие получат диплом колледжа, с которым смогут выйти на рынок труда.


Источник: NUR.KZ
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