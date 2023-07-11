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Министры, акимы и депутаты: где проведут отпуск чиновники Казахстана

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:59
Министры, акимы и депутаты: где проведут отпуск чиновники Казахстана
Иллюстративное фото pixabay
Главы ведомств, акимы и депутаты рассказали, как проведут лето и куда планируют отправиться в отпуск. Кто из чиновников в этом году поедет в родное село, а кто будет работать без отпуска, узнала корреспондент Tengrinews.kz.

Министр просвещения Гани Бейсембаев планирует отдохнуть вместе с семьей в Казахстане. В частности, чиновник предпочитает отдыхать в санаториях Алматы.

"В этом году планирую провести отпуск с семьей, поскольку курируемая мною сфера очень важная и занимает практически большую часть моего времени. Хотелось бы уделить внимание детям и внукам, поэтому проведу трудовой отпуск дома", - заявил министр.

Министр здравоохранения Ажар Гиният отметила, каждый год свой отпуск проводит в Казахстане. В пресс-службе министерства сообщили, что она любит проводить время в своем родном селе.

Министр юстиции Азамат Ескараев этим летом посетит родной Алматы. Но, как уточнили в пресс-службе, в этому году он не планирует отпуск из-за плотного рабочего графика. Больше всего Ескараев любит ходить в горы и поддерживает активный отдых. По данным пресс-службы, чиновник не отдыхает за границей.

Заместитель премьер-министра - министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова тоже любит отдыхать в Казахстане. В особенности министру нравится проводить свой отпуск на юге страны, пояснили в пресс-службе.

Между тем министр национальной экономики Алибек Куантыров еще не брал отпуск, с тех пор как занял пост, то есть с января 2022 года. Судя по всему, чиновник не отдыхал более полутора лет. Как отметили в пресс-службе министерства, у чиновника нет времени на отдых и в этом году планов на отпуск тоже нет.

Министр финансов Ерулан Жамаубаев также не собирается выходить в отпуск. Однако в пресс-службе министерства подчеркнули, что чиновник предпочитает отдыхать в Казахстане, в родном Алматы.

И министр науки и высшего образования Саясат Нурбек не будет отдыхать в этом году. Как уточнили в пресс-службе, чиновник будет работать без отпуска.

"Так как летний период время ЕНТ, период сдачи документов на высшее образование, он должен контролировать весь этот процесс. В целом министр поддерживает наши местные туристические объекты", - отметили в его пресс-службе.

Как призналась депутат Мажилиса Екатерина Смышляева, иногда вообще не получается отдохнуть в отпуске. Мажилисмен предпочитает активный отдых со своей семьей.

"Поэтому надо совместить приятное с полезным и учесть семейные предпочтения. У нас в стране очень много красивых мест. Есть все - от гор до моря. Есть, конечно, еще вопросы к инфраструктуре, но это цена так называемого туризма впечатлений, который может дать только неизведанная, неосвоенная и не тронутая благами цивилизации местность. Там, где появляются гостиничные звезды, исчезают настоящие", - поделилась она.

По словам депутата, в Казахстане недооценено санаторно-курортное направление отдыха.

"У нас очень много природных здравниц, уникальных лесов, грязей, минеральных источников. У меня на малой родине в Костанае мы при каждой возможности хотя бы на день выбираемся в сосновый бор. Еще большой плюс внутреннего туризма - это возможность передвигаться на автомобиле. Такой вариант позволяет максимально не зависеть от графика. Хотя сейчас для авиаперелетов внутри страны есть специальные программы для детей. Но авто все равно экономичнее и удобнее при ненормированном рабочем графике. Выдалась пара свободных дней - рюкзаки в машину и вперед", - отметила депутат.

Лидер партии "Ак жол" депутат Азат Перуашев предпочитает отдыхать на юге и востоке Казахстана. В частности, депутату нравится проводить время в горах.

Депутат Мажилиса Тилектес Адамбеков предпочитает отдых как в Казахстане, так и за рубежом. Мажилисмен отметил любимые зарубежные страны - Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Грузию и казахстанские места - Шымкент, озера Балхаш и Алаколь, где ему больше всего нравится отдыхать.

А вот депутаты Мажилиса, известный айтыскер Ринат Зайытов и популярный блогер Даулет Мукаев, за границу выезжать не собираются. Мажилисмены предпочитают отдыхать на озере Алаколь.

Такого же мнения придерживается и известный казахстанский журналист, депутат Мажилиса Нартай Аралбайулы. Мажилисмен планирует провести свой отпуск в Алматы, где живут его родители.

Между тем депутат Мажилиса Даулет Турлыханов собирается провести отпуск на востоке Казахстана. Кроме того, мажилисмен поделился, что раньше выбирал отдых за границей.

"Я поеду в Семей, на восток Казахстана, где похоронены мои прабабушка и прадедушка. Поедем вместе всей семьей, с детьми, с внуками. Раньше в Турцию ездил и в Грецию. Сейчас, к сожалению, не успеваю, и сына надо женить. А так возможность есть по всему миру летать, проблемы в этом нет", - заявил он.

Напомним, 30 июня депутаты Мажилиса и Сената ушли на каникулы. На совместном заседании обеих палат спикер Мажилиса Ерлан Кошанов объявил о завершении работы I сессии VIII созыва. Следует отметить, что традиционно в конце июня в Парламенте подводят итоги очередной сессии. После ее завершения казахстанские депутаты отправляются на каникулы до сентября.


Источник: Tengrinews.kz
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