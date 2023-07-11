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Средняя зарплата превышает 300 тысяч тенге лишь в пяти регионах Казахстана

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:25
Средняя зарплата превышает 300 тысяч тенге лишь в пяти регионах Казахстана
Фото: tengrinews.kz
Средняя номинальная зарплата в Казахстане может сильно отличаться в зависимости от размера предприятия. Сколько в среднем получают казахстанцы, если учесть малый бизнес, узнали журналисты NUR.KZ.

Средняя номинальная зарплата в Казахстане по итогам первого квартала 2023 года установилась на уровне 340 636 тенге. У этой цифры есть несколько нюансов и один из самых важных заключается в том, что при расчете этой суммы не были учтены малые предприятия.

Если взять в расчет еще и малый бизнес, то итоговая сумма сильно изменится. Это подтверждается данными Бюро национальной статистики: после внесения информации по малым предприятиям размер средней заработной платы в первом квартале текущего года в Казахстане снизился сразу на 7,54% – до 314 959 тенге.

Стоит отметить, что этот показатель также является усредненным. В зависимости от региона размер средней зарплаты может сильно отличаться.

Так, например, самые высокие зарплаты платят в Атырауской области – 579 940 тенге, а самые низкие были зафиксированы в Шымкенте – всего 226 357 тенге. В Алматы и Астане в среднем платят по 350 860 тенге и 373 592 тенге соответственно.

В целом же лишь в пяти регионах республики средние зарплаты превышают 300 тыс. тенге.

Стоит также учитывать, что оклады заметно отличаются в зависимости от вида экономической деятельности. Сферы с самыми высокими и самыми низкими доходами отличаются более чем в четыре раза.

Так, в горнодобывающей промышленности средняя зарплата с учетом малых предприятий в первом квартале 2023 года в среднем составила 722 018 тенге, а в сельском хозяйстве – всего лишь 161 051 тенге.

Высокие зарплаты также были зафиксированы в финансовой и страховой сфере (563 763 тенге), а также в сфере информации и связи (480 578 тенге). Низкими окладами при этом отличился сектор операций с недвижимостью (198 250 тенге).

Стоит отметить, что средняя зарплата с учетом малых предприятий оказалась меньше предыдущего значения. За последний год заметно снизился и индекс реальной заработной платы с учетом уровня инфляции – сразу на 0,5%. Другими словами, покупательная способность казахстанцев за год упала.


Источник: NUR.KZ
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