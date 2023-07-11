В Казахстане растут продажи жилья

На рынке жилья наблюдается некоторое оживление, передает LS.



В июне этого года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 29 880, это на 16,8% больше, чем в мае. На индивидуальные дома приходится 7 887 соглашений, на квартиры – 21 993.



Больше всего сделок традиционно заключили в Алматы – 4 793 и Астане – 4 522. Далее следуют Карагандинская – 2 841, Мангистауская – 1631 и Алматинская области – 1619.



Меньше недвижимости было продано в СКО – 649, в Кызылординской области – 635 и в области Ұлытау – 343 единицы.



Наиболее популярными стали двухкомнатные квартиры – 8 525, индивидуальные дома – 7 887, однокомнатные квартиры – 7 701, трехкомнатные – 4 678.



Между тем, если рассматривать годовую динамику сделок купли-продажи, то их количество, напротив, снизилось на 3,7% (июнь 2023 к июню 2022 года).



Отрицательный показатель был зарегистрирован почти во всех регионах. Самое большое снижение наблюдается в ВКО – на 40,3%.



При этом положительная динамика сложилась в Костанайской области – 18,3%, Астане – 17,5%, Алматы – 8,7% и Шымкенте – 2,1%.

