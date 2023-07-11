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ЛАДА.kz » Новости Казахстана

В Казахстане растут продажи жилья

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:24
В Казахстане растут продажи жилья
Фото: liter.kz
На рынке жилья наблюдается некоторое оживление, передает LS.

В июне этого года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 29 880, это на 16,8% больше, чем в мае. На индивидуальные дома приходится 7 887 соглашений, на квартиры – 21 993.

Больше всего сделок традиционно заключили в Алматы – 4 793 и Астане – 4 522. Далее следуют Карагандинская – 2 841, Мангистауская – 1631 и Алматинская области – 1619.

Меньше недвижимости было продано в СКО – 649, в Кызылординской области – 635 и в области Ұлытау – 343 единицы.

Наиболее популярными стали двухкомнатные квартиры – 8 525, индивидуальные дома – 7 887, однокомнатные квартиры – 7 701, трехкомнатные – 4 678.

Между тем, если рассматривать годовую динамику сделок купли-продажи, то их количество, напротив, снизилось на 3,7% (июнь 2023 к июню 2022 года).

Отрицательный показатель был зарегистрирован почти во всех регионах. Самое большое снижение наблюдается в ВКО – на 40,3%.

При этом положительная динамика сложилась в Костанайской области – 18,3%, Астане – 17,5%, Алматы – 8,7% и Шымкенте – 2,1%.


Источник: LS
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