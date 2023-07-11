Ваш внук попал в ДТП: казахстанцев начали разводить на деньги по-новому

Новый вид мошенничества в Казахстане стал популярным среди аферистов. Теперь они звонят намеченным жертвам, рассказывая, что их родственники или знакомы попали в ДТП и для разрешения ситуации срочно требуются деньги. С жертвами аферистов поговорил Zakon.kz.



Ваш внук стал виновником ДТП



Жертвой новой схемы мошенничества стала 68-летняя Надежда Завидова. По словам пенсионерки, неизвестные позвонили ей и сообщили о ДТП, виновником которого якобы стал ее внук. На другом конце провода, якобы пострадавшие слезно просили компенсацию, мол автомобиль сильно пострадал. Поверив аферистам, женщина отдала им 100 тысяч тенге.



"Мне молодая девушка позвонила, вся в слезах, сказала, что внук врезался в ее машину. Рядом видимо был сообщник, который представился ее мужем. Он начал давить на меня и говорил, что напишут заявление в полицию. Когда я просила дать трубку внуку, они сказали, что он сбежал с места ДТП. Я сразу позвонила внуку, он не отвечал мне. Подумала, вдруг побоялся и реально сбежал. Ну они так уверенно говорили, что я даже подумать не могла, что это мошенники. Обычно же номер карты просят. Договорились встретиться с ними, чтобы они подписали расписку, о том, что они не против моего внука. Через час примерно кто-то приехал ко мне домой. Он представился Алексеем, якобы пострадавшим, забрал у меня деньги и подписал расписку", - рассказала Надежда Завидова.



Через несколько часов на связь вышел внук пенсионерки, тогда она и поняла, что стала жертвой очередного развода.



"Внук потом перезвонил, у него оказывается телефон сел. Тогда я и поняла, что это развод, но было слишком поздно. Я сразу же перезвонила на тот номер, но они уже были вне зоны. Внук настоял на том, чтобы я написала заявление в полицию. Я даже не знаю как это получилось", - пояснила Надежда Завидова.



Ваша жена попала в ДТП она в больнице и срочно нужны деньги



По словам бизнесмена Кайрата Енгизбаева, аферисты позвонили ему поздно вечером, сообщив, что его жена попала в ДТП и ей срочно нужно переливание, которое стоит денег.



"Я уже знаю о таких уловках мошенников. Когда мне позвонили, сообщив неприятную новость, я знал, что Салтанат на вечеринке с подругами. Но, поблагодарив за сообщение, я все же сразу же перезвонил жене и выяснил, что с ней все в порядке", - сообщил Кайрат Енгизбаев.



Отцу нужны деньги на лечение



Следующей жертвой мошенников едва не оказалась студентка Айганым Сабыргани. По словам девушки, в тот день она сдавала экзамены. Поступил звонок от неизвестного номера, они сообщили, что отцу Айганым стало плохо на работе. Мошенники представились сотрудниками городской больницы и попросили крупную сумму на лечение – 500 тысяч тенге. По словам студентки, они разговаривали около 20 минут, только под конец разговора она заподозрила неладное.



"Они начали говорить, что папа упал в обморок и якобы у него инфаркт. Я была в шоке и думала, вдруг реально такое случилось. Они сказали, что в больнице нет нужных препаратов и нужно переводить папу в платное отделение, чтобы спасти ее. Только потом я начинала вспоминать, что у моего папы нет проблем с сердцем и сейчас он в отпуске дома. Сразу же положила трубку и позвонила отцу. Он сказал, что с ним все хорошо и я успокоилась", - сообщила Айганым Сабыргани.



По словам девушки мошенники ей еще долго звонили, пытаясь под разными предлогами выманить деньги.



Никогда не говорите в трубку: "Да"



Есть еще одна новая схема мошенничества. Аферисты просто набирают номер жертвы, говорят с ней ни о чем, а потом сбрасывают звонок. Затем пропускают записанный голос через нейросети, создают необходимые им новые фразы и предложения. Дальше все по сценарию, аферисты либо используют готовый материал для взятия кредита в банке, либо звонят родственникам жертв и просят о помощи. Эксперты не советуют гражданам говорить твердое "Да" во время беседы с мошенниками.



По словам IT-специалиста Александра Гринцова, существуют платные и бесплатные нейросети. Если платные подделывают голос качественно, то бесплатные работают достаточно плохо.



"Существует много видов нейронных сетей, которые позволяют подделать голос из 10 секундного отрывка. Бесплатные работают плохо и синтас речи легко отличить от настоящего человека. Платные конечно намного лучше, но и они пока еще голос передают не в идеале. Все равно будут различные фоновые шумы не совсем естественные или они могут неправильно поставить ударение в некоторых словах или же не так передают интонацию, как нужно. Все зависит от того, как хорошо обучена нейросеть", - говорит Александр Гринцов



IT-специалист уточнил, что хорошо обученную нейронную сеть можно отличить только если записать разговор и очень долго переслушивать.



Как защитить себя от мошенников?



Чтобы не попасться на уловку аферистов, глава РОО "Национальная Лига Потребителей" Светлана Романовская советует не отвечать на звонки от незнакомых номеров. По словам эксперта, если вы все таки ответили на звонок и начинается разговор о том, что вам нужно перевести деньги, то лучше сразу закончить беседу и заблокировать номер.



"Если с вашими родными реально что-то случилось, об этом вам должны сообщить государственные органы. Когда звонят и говорят, что ребенку или родственнику жертвы нужна операция или еще что-то – это старая схема. Родители начинают в это время волноваться и мошенник начинает говорить, что деньги нужны срочно, мол они едят уже в скорой, нужна операция и так далее. Есть видеозвонок, попросите, чтобы вас позвонили по видео и чтобы показали ситуацию", - рассказывает Светлана Романовская.



По словам эксперта, также существуют очень много мошеннических схем связанных с косметологическими услугами, со строительством домов и государственными ипотеками. Аферисты заманивают своих жертв легкими деньгами и выигрышами. Распознать мошенников достаточно сложно, но можно, говорит эксперт.



"Они могут предлагать косметологические услуги бесплатно. Мошенники говорят, приходите по такому то адресу, мы бесплатно сделаем пластическую операцию, главное приходите с удостоверением, а там на месте на вас оформляют кредит. Поэтому если вам поступают странные звонки, всегда записывайте разговор. Диктофонная запись будет являться доказательством. Потом можно будет обратиться в полицию и после заведения уголовного дела уже требовать возмещение материального вреда", - объяснила Светлана Романовская.



В Казахстане растет количество жалоб на телефонных мошенников. В апреле 2023 года исследовательская компания Aquarelle Research провела соцопрос, чтобы узнать, насколько часто казахстанцы сталкиваются с телефонными мошенниками. В исследовании участвовали 1000 жителей из разных регионов страны в возрасте от 18 до 55 лет. Результаты оказались совсем неутешительными. 77% опрошенных заявили, что действительно сталкивались со звонками телефонных мошенников. При этом 18% респондентов отметили, что частота таких звонков увеличилась.