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Приговор участникам нападения на аэропорт вынесли в Алматы

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:51
Приговор участникам нападения на аэропорт вынесли в Алматы
Фото: baigenews.kz
В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы завершили рассмотрение дела о нападении во время январских событий на аэропорт города и диспетчерскую службу. Вынесен приговор, передаёт BaigeNews.kz.

Обвинение предъявлено пяти подсудимым: Т., Н., Д., Ш. и К. Т. обвиняли в организации массовых беспорядков (ст. 272 ч.1 УК). Н. - в организации беспорядков (ст. 272 ч.1 УК), угоне машины без цели хищения (ст. 200 ч. 2 п. 3 УК), грабеже (ст. 191 ч.1 УК), нападении на здания и средства сообщения и связи, их захвате, повлёкшем тяжкие последствия (ст. 269 ч. 3 УК). Д., Ш. и К. предъявили обвинение в участии в массовых беспорядках (ст. 272 ч. 2 УК) и нападении на здания, сооружения, средства сообщения и связи, их захвате, повлекшем тяжкие последствия (ст. 269 ч. 3 УК).

Кроме того, Д. обвиняли в угоне машины без цели хищения (ст. 200 ч. 2 п. 3 УК). Суд установил, что 5 января 2022 года Т. и Н. организовали массовые беспорядки в аэропорту Алматы, сопровождающиеся погромами, поджогами и разрушением имущества. В аэропорту к ним присоединились Д., Ш. и К.

"Узнав, что в Алматы планируется прилёт военного контингента ОДКБ, подсудимые решили воспрепятствовать этому. Они совершили нападение на диспетчерскую службу аэропорта и захватили её. С целью недопущения посадки самолётов ОДКБ, под угрозой насилия они потребовали отключить освещение взлетно-посадочной полосы. Подсудимые также совершили угон транспортных средств и открыто похитили служебные радиостанции", - сообщили в суде.

Прокурор просил признать всех подсудимых виновными и назначить Т. – 5 лет лишения свободы, остальным подсудимым – по 11 лет. Подсудимые вину не признали и просили их оправдать.

По итогам слушания, суд признал всех подсудимых виновными в предъявленных обвинениях. Т. назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы. Н., Д., Ш. и К. получили наказание в виде восьми лет лишения свободы каждый.

Приговор не вступил в законную силу.


Источник: BaigeNews.kz
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