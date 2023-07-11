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Допинг в сборной Казахстана по боксу: тренер раскрыл проблемы в команде

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:27
Допинг в сборной Казахстана по боксу: тренер раскрыл проблемы в команде
Фото: olympic.kz/instagram/abzal_asg
Главный тренер сборной Казахстана по боксу Мырзагали Айтжанов высказался об использовании запрещенных препаратов в национальной команде, передает Tengri Sport.

Ранее стало известно об отстранении двух известных боксеров, а Айтжанов раскрыл некоторые подробности инцидента.

"Это случилось некоторое время назад. Потому что запрещенные вещества могут находиться в организме человека 3-4 месяца, иногда год.

В январе национальный антидопинговый центр проверил Саматали Тольтаева и Абзала Серик на допинг, они не прошли пробу", - рассказал главный тренер в интервью Sportpress.

- Вы были назначены главным тренером национальной сборной в начале этого года. Получается, что препараты они употребляли до вашего назначения?

"Да, это произошло до назначения. В то время в сборной не было научной группы. Спортсменов не контролировали на соблюдение правил. Делали, что считали необходимым", - пояснил Айтжанов.

- А как сейчас обстоят дела в сборной?

"Теперь правила поменялись. Мы говорим боксерам, чтобы они не употребляли запрещенные препараты и витамины. Прежде всего предупреждаем их. Об этом им говорит врач национальной сборной Ирек Сатов, а руководитель научной группы Галия Билялова проводит со спортсменами семинары. Боксеров проверяют на допинг на тренировочных сборах. Там мы напоминаем им о запрете. Сейчас боксеры отдыхают, но мы предупредили их: не пить запрещенные вещества даже в отпуске", - объяснил специалист.

Ранее стало известно, что казахстанские боксеры Тольтаев и Серик на три года отстранены от соревнований из-за допинга.

Саматали Тольтаев - бывший член сборной Казахстана по боксу, бронзовый призер чемпионата Азии-2022. Выступает в весовой категории до 60 килограммов. В апреле был исключен из состава сборной и не поехал на чемпионат мира-2023, который проводился в Ташкенте.

Абзал Серик - чемпион Азии 2019 года среди юниоров, финалист молодежного чемпионата Азии-2023 в весе до 67 килограммов.


Источник: Tengri Sport
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