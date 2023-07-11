Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов Казахстана

В Казгидромет объявили штормовые предупреждения в Алматы и 15 областях страны на 12 июля, передает Tengrinews.kz.



В Алматы 12-13 июля ожидается сильная жара до 35-37 градусов. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



В Абайской области 12 июля днем на юго-западе, в центре ожидается северный, северо-восточный ветер, порывы до 15-18 метров в секунду. Днем на большей части области ожидается сильная жара до 35-38 градусов. На севере области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Семее 12 июля сохраняется высокая пожарная опасность. Днем ожидается сильная жара до 35-36 градусов.



В Акмолинской области на севере и западе ожидается очень сильная жара до 40-42 градуса. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау днем 12 июля ожидается очень сильная жара 40-42 градуса.



В Актюбинской области 12 июля на севере, западе, востоке ожидается гроза. Днем на севере, западе, востоке области ожидаются шквал, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на севере, западе, востоке области с порывами 15-20 метров в секунду. Днем на юге, востоке области сохраняется сильная жара. В Актобе 12 июля ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный при грозе порывы 15-20 метров в секунду.



В Алматинской области 12-14 июля на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



В Атырауской области 12 июля на севере и востоке ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный, на севере и востоке области порывы составят 15-20 метров в секунду. В Атырау 12 июля ожидается западный и юго-западный ветер днем с порывами 15-18 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



В Восточно-Казахстанской области 12 июля днем на севере ожидается северный и северо-восточный ветер с порывами 15-18 метров в секунду. Днем на большей части области ожидается сильная жара - 35 градусов. 12 июля на юге и западе области сохраняется высокая пожарная опасность.



В Жетысуской области днем 12 июля ожидается сильная жара 35-36 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность, на севере и юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане 12 июля днем ожидается сильная жара 35-36 градусов. Ожидается высокая пожарная опасность.



В Западно-Казахстанской области 12 июля днем на западе, юге и востоке ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный днем на севере и востоке области порывы 15-20 метров в секунду. 12 июля на большей части области сохраняется высокая пожарная опасность.



В Карагандинской области 12 июля днем на большей части сохраняется сильная жара 35-37 градусов. 12 июля на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



В Костанайской области 12 июля днем на западе, севере ожидается гроза, град, шквал. Ветер южный, юго-западный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 метров в секунду. Сохраняется сильная жара до 39 градусов, чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае 12 июля ожидается ветер южный, юго-западный днем порывы 15-20 метров в секунду.



В Кызылординской области 12 июля днем в центре ожидаются пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный днем на севере, в центре области 15-20 метров в секунду. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 40-42 градуса. В области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



В Мангистауской области 12 июля на севере, востоке ожидается гроза. Ветер северо-западный на западе, северо-востоке области 15-20 метров в секунду. 12-13 июля на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



В Павлодарской области днем 12-13 июля на юге, севере, в центре ожидается очень сильная жара 42 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



В Северо-Казахстанской области 12 июля днем на западе, юге ожидается ветер южный, юго-западный порывы 15-20 метров в секунду. 12-13 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



В Улытауской области 12 июля днем на большей части сохраняется сильная жара 35-38 градусов На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.