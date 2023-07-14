В Туркестанской области похитили, изнасиловали и убили 5-летнюю девочку

Об ужасающем инциденте сообщила глава общественного фонда «НеМолчи.kz» Дина Смаилова. По ее словам, 13 июля в селе Жибек Жолы жестоко убили и изнасиловали девочку 2018 года рождения, передает ИА «NewTimes.kz».



«Убийца, ранее судимый за убийство, также осужденный и находящийся на пробационном контроле по статье 106 УК РК наркозависимый мужчина 1975 года рождения. Выражаем соболезнования родным и близким, очень страшное время...», − написала Смаилова в Telegram.



В пресс-службе департамента полиции Туркестанской области сообщили, что 13 июля в Сарыагашский районный отдел полиции с заявлением обратилась местная жительница о пропаже ее несовершеннолетней дочери.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили тело девочки с повреждениями в доме одного из жителей села.



Данный факт зарегистрировали по статье 99 УК РК «Убийство», назначили экспертизу, проводят расследование.



Подозреваемого доставили в РОП и водворили под стражу, все обстоятельства выясняются.



«На место происшествия выезжали руководство отдела полиции, заместитель районного прокурора и следственно-оперативная группа. Ход расследования находится на особом контроле руководства департамента полиции Туркестанской области», − прокомментировали стражи порядка.