Медработникам организаций, финансируемых из госбюджета, повысят зарплату с 1 сентября

С 1 сентября поправочный коэффициент к окладу врачей таких организаций повысят с 2,73 до 3,42, средних медработников – с 2,05 до 2,34, сообщает Informburo.kz.





Медработникам организаций, содержащихся за счёт средств государственного бюджета, повысят поправочные коэффициенты к должностным окладам с 1 сентября 2023 года. Проект соответствующего постановления опубликовали на сайте "Открытые НПА".



Для врачей, получающих заработную плату по постановлению "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счёт средств государственного бюджета, работников казённых предприятий", с 1 сентября поправочный коэффициент составит 3,42 вместо 2,73, для средних медицинских работников – 2,34 вместо 2,05. Отмечается, что установленные для них поправочные коэффициенты на 2023 год не обеспечивали повышение заработной платы врачей на 30%, СМР – на 20%.



Вместе с тем, медики, работающие в организациях, финансируемых в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, уже получают зарплату с учётом повышенных коэффициентов 3,42 и 2,34. Такие учреждения составляют более 95% организаций (со статусом предприятий на праве хозяйственного ведения) всей системы здравоохранения.



"Соответственно, произошёл разрыв в оплате труда между медицинскими работниками, получающих заработную плату по постановлению, и работниками субъектов здравоохранения, финансируемых в рамках ГОБМП и ОСМС", – говорится в объяснении поправок.

