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Лекарства подорожали на 11% за год в Казахстане

Просмотров:23 Опубликовано: Сегодня, 15:22
Лекарства подорожали на 11% за год в Казахстане
Фото: pxhere
Казахстан занимает второе место по скорости роста цен на лекарства среди стран ЕАЭС, уступая только Кыргызстану. За год (май 2022 года к маю 2023-го) медикаменты в стране подорожали на 11%, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил портал Energyprom.kz 14 июля со ссылкой на данные Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), в среднем по ЕАЭС лекарства выросли в цене на 4,2% за год, тогда как в Казахстане подорожание оказалось почти втрое выше. Быстрее дорожают медикаменты только в Кыргызстане, где этот показатель составил 16,1%.

Еще в прошлом году аналитики ЕЭК проводили исследование и выяснили, что на 30 препаратов из 50 цены в Казахстане выше, чем в РФ. По некоторым наименованиям разница достигала 310%. По мнению экономистов, причина – в разных методах государственного ценового регулирования. Все страны ЕАЭС, кроме Армении, контролируют цены на лекарства, но у них разные списки медикаментов, на которые установлены предельные цены. В Казахстане такой список насчитывает более 6 тысяч пунктов.

"С этого года наша страна взяла курс на дерегулирование цен. То есть постепенно, в течение нескольких лет список подконтрольных государству лекарств будет сокращаться. По информации Агентства по защите и развитию конкуренции в РК, с 10 января этого года в розничной торговле уже не регулируются цены на 376 наименований лекарств", – отмечает Energyprom.kz.

В 2023-2024 годах отменят регулирование цен в оптовой и розничной торговле на остальные безрецептурные препараты, а в 2024-2025 годах – и на лекарства по рецепту. К 2026 году в Казахстане госрегулирование цен сохранят только для лекарств, закупаемых для больниц в рамках гарантированной медпомощи и системы ОСМС. И как после этого будут меняться цены в аптеках, пока остается лишь предполагать. Стоит учесть также, что многие лекарства подорожали более чем на 11% – это лишь усредненный показатель.

Лекарства подорожали на 11% за год в Казахстане

Фото: pxhere


"Например, жаропонижающие парацетамол и ацетилсалициловая кислота подорожали на 43,3% и 16,2%, соответственно, отхаркивающие амброксол и "Бронхикум-С" – на 22,9% и 12%, антибиотик азитромицин – на 12,7%. Единственным препаратом из списка, который не подорожал, а даже опустился в цене, стало лекарство для лечения заболеваний почек "Канефрон Н": эти таблетки подешевели, по данным статистиков, на 5,3%", – подчеркивают аналитики Energyprom.kz.

Проблема еще и в том, что Казахстан во многом зависит от импорта медикаментов, особенно из России и Китая. Впрочем, по стоимости поставок лидируют Германия и Индия. С 2022 года поставки лекарств из РФ в Казахстан сокращаются, зато вырос объем импорта из Китая, Франции, Беларуси и Польши.


Источник: zakon.kz
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