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Избитый боксером мужчина с ребенком на руках в Астане оказался иностранцем

Просмотров:574 Опубликовано: Сегодня, 16:17
Избитый боксером мужчина с ребенком на руках в Астане оказался иностранцем

Кадр с видео
МИД Кыргызстана взял на контроль дело об избиении их гражданина в ТРЦ Астаны, передает ИА «NewTimes.kz».

Как оказалось, известный казахстанский боксер Бейбут Шуменов подрался с иностранцем.

«13 июля потерпевший К.А. был приглашен в посольство Кыргызской Республики в Республике Казахстан, в ходе встречи с послом Дюшекеевым гражданину Кыргызстана была предоставлена необходимая консульско-правовая помощь. На сегодняшний день, по данному инциденту правоохранительными органами Республики Казахстан проводятся все необходимые процессуальные действия. Данный вопрос находится на контроле Министерства», − цитирует внешнеполитическое ведомство kabar.kg.

Накануне в соцсетях появилось видео, на котором зафиксировано нападение на мужчину с ребенком на руках в одном из ТРЦ Астаны. Позже стало известно, что напавшим оказался популярный казахстанский боксер, участник Олимпийских игр 2004 года Бейбут Шуменов. Следом он рассказал свою версию случившегося, пытаясь оправдать себя.

13 июля уполномоченный по правам ребенка РК Динара Закиева обратилась в министерство внутренних дел о необходимости учесть тот факт, что своими действиями Шуменов подверг опасности жизнь и здоровье ребенка, находившегося на руках у мужчины во время драки в ТРЦ.


Источник: ИА «NewTimes.kz»
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Комментарии ( 2 )

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Макс С. (Посетители) Сегодня, 18:28
Кыргыз сам тоже хорош. Защищался ребенком как щитом.
 
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Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 16:27
Муж гражданки США и ребёнка гражданина США избил гражданина Кыргызстана. Одним словом никто из граждан Казахстана не пострадал, зачем муссировать эту тему.
 
 

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