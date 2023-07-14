Избитый боксером мужчина с ребенком на руках в Астане оказался иностранцем

МИД Кыргызстана взял на контроль дело об избиении их гражданина в ТРЦ Астаны, передает ИА «NewTimes.kz».



Как оказалось, известный казахстанский боксер Бейбут Шуменов подрался с иностранцем.



«13 июля потерпевший К.А. был приглашен в посольство Кыргызской Республики в Республике Казахстан, в ходе встречи с послом Дюшекеевым гражданину Кыргызстана была предоставлена необходимая консульско-правовая помощь. На сегодняшний день, по данному инциденту правоохранительными органами Республики Казахстан проводятся все необходимые процессуальные действия. Данный вопрос находится на контроле Министерства», − цитирует внешнеполитическое ведомство kabar.kg.



Накануне в соцсетях появилось видео, на котором зафиксировано нападение на мужчину с ребенком на руках в одном из ТРЦ Астаны. Позже стало известно, что напавшим оказался популярный казахстанский боксер, участник Олимпийских игр 2004 года Бейбут Шуменов. Следом он рассказал свою версию случившегося, пытаясь оправдать себя.



13 июля уполномоченный по правам ребенка РК Динара Закиева обратилась в министерство внутренних дел о необходимости учесть тот факт, что своими действиями Шуменов подверг опасности жизнь и здоровье ребенка, находившегося на руках у мужчины во время драки в ТРЦ.