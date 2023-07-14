Убийство 7-летней девочки в Алматы: подозреваемую арестовали на 2 месяца

Женщину, подозреваемую в убийстве дочери сожителя, арестовали на два месяца в Алматы. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Постановлением Специализированного межрайонного следственного суда Алматы от 14 июля 2023 года ходатайство органа досудебного расследования по обвинению в совершении тяжкого преступления в отношении подозреваемой Т. удовлетворено и санкционировано применение меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.



Обвиняемая будет содержаться под стражей до 11 сентября 2023 года.



Напомним, что в Алматы женщину подозревают в убийстве семилетней дочери сожителя. Родственники девочки заявляют, что она несколько месяцев жестоко избивала ребенка. Но в последний раз у малышки произошло кровоизлияние в мозг. Соседи говорят, на свою малолетнюю дочь поднимал руку и отец.



По словам родных девочки, причиной для убийства послужило то, что ребенок справил нужду в штаны.



"Ребенок обкакался, она ее стала толкать в ванную, ударила головой об стену, пробила ей дырку в голове. В РОВД я узнала, что четыре месяца над ней издевались. По-всякому ее лупили. Его (отца девочки. – Прим. Редакции) Бог накажет. А я его виню в том, что он это все видел и не остановил это все. То, что он молчал. То, что он не отдал ребенка мне. Я просила, он не отдал", - говорит тетя девочки.



Известно, что подозреваемой женщине 47 лет, она работала председателем КСК. Около года назад 33-летний отец девочки переехал в квартиру к возлюбленной, а после они забрали к себе и маленькую Карину, которую воспитывала бабушка. Оказалось, что женщина применяла весьма жестокие методы воспитания к дочери сожителя. Отец об этом знал и молчал.



"В последний раз, когда я на улице был, во дворе работал, она позвонила то, что ребенок обкакался. То, что в ванной без сознания лежит. Сказала: "Кажется, я ее убила", - говорит отец ребенка.



Он также подтвердил журналистам телеканала, что знал о том, что его пассия поднимала руку на ребенка. Говорит, что неоднократно забирал девочку и ночевал с ней на улице. По его словам, после таких инцидентов возлюбленная обещала дочь больше не трогать, но спустя время избиения продолжались.



Семейную пару знали все в округе. Соседи говорят: девочку избивала не только женщина, но и родной отец. Только вот защитить ребенка никто не торопился.



"С моего балкона было видно их окно. Оно не было зашторено, поэтому было все четко видно, как он ее бил. Кинуться на ребенка, на такого маленького… Она стояла, она не пикала. Потом подошла женщина эта к ребенку, схватила ее за шею, и так она ее пихнула в комнату. У девочки насечена бровь, на руках как порезы и на шее у нее пятерня синяков. Когда я видела, что отец ее избивал, я вышла на улицу к соседям, я рассказала эту ситуацию, но все повели руками, сказали: "Чужая семья. Мы не имеем права лезть", - рассказывает соседка.



Родная мать оставила Карину в годовалом возрасте. Девочку вырастила бабушка, а после внучку забрал отец. Пожилая женщина рассказывает, что сын и его сожительница запретили ей видеться с ребенком.



"Она четыре месяца издевалась над ребенком. Он в это время дома, там же находился. Он на все смотрел. Он мог ко мне притащить. Она у меня жила нормально. Когда очная ставка была, она говорит: "Ты же тоже бил!" Он говорит: "Да, я бил ребенка. Я ее ремнем по жопе за то, что она учиться не хотела", - говорит бабушка.



За убийство малолетнего ребенка предполагаемой преступнице может грозить до 20 лет тюрьмы либо пожизненное заключение. Между тем родственники винят в смерти девочки и ее родного отца. Они уверены: мужчина мог предотвратить трагедию.