Льготное автокредитование спровоцировало рост цен на авто в Казахстане - АЗРК

В Агентстве по защите и развитию конкуренции заявили, что финансирование льготного автокредитования спровоцировало рост цен на автомобили в Казахстане, передает Tengrinews.kz.



"Финансирование льготного автокредитования осуществлялось без предварительного обеспечения необходимым количеством автомобилей отечественной сборки для удовлетворения спроса населения, что, в свою очередь, спровоцировало рост цен на автомобили", - заявили в агентстве.



По данным АЗРК, изучение механизма финансирования в рамках льготного автокредитования в 2022 году показало ограничение конкуренции как между автопроизводителями, так и между банками второго уровня, участвующими в программе.



Агентство провело анализ и установило, что рынок услуг автокредитования за период 2020-го, 2021 года и 9 месяцев 2022 года является высококонцентрированным, на котором осуществляют деятельность 16 кредитных организаций. При этом 70 процентов рыночной доли приходится на АО "Евразийский Банк", АО "Банк Центр Кредит" и АО Kaspi Bank.



"В 2022 году наблюдается рост объемов автокредитов у "Евразийского банка" и БЦК за счет участия в программе льготного автокредитования. Наибольший объем выданных автокредитов вне льготной программы принадлежит Kaspi Bank, занятый автокредитованием на вторичном рынке в том числе посредством цифровой платформы "Колеса". Между тем в коммерческом сегменте отмечаются высокие процентные ставки - 33 процента, риски навязывания кредитной и страховой организации", - перечислили в агентстве.



На основании постановления правительства от 2 сентября 2021 года № 604 объем финансирования (100 миллиардов тенге) был разделен автопроизводителями между собой. Далее с целью администрирования такого распределения Фонд развития промышленного развития, распределив указанный объем между 4 банками второго уровня, установил каждому из них лимиты финансирования (пределы суммы займов) для каждого производителя.