Казахстанцы стали меньше пользоваться мобильным интернетом, передает LS.



В январе-июне 2023 года объем оказанных населению услуг связи вырос на 8,7%, до 323,8 млрд тенге. В том числе проводного интернета – 190,6 млрд (+12,8%). А вот мобильным интернетом казахстанцы стали пользоваться чуть меньше – на 0,5%, или 84 млрд тенге, как и телефонной связью – на 0,4%, или 9,3 млрд тенге. Такие данные приводит Бюро нацстатистики.



В Алматы объем оказанных услуг связи увеличился на 5,3%, до 167,3 млрд тенге, в Астане – на 11,5%, до 83,4 млрд тенге, в Карагандинской – на 6,9%, до 7,7 млрд тенге, в Алматинской областях – на 22,1%, до 6 млрд тенге.



Меньше связью пользовались в Кызылординской – 2,4 млрд тенге (+5,9%), Туркестанской – 2,3 млрд тенге (+24,8%) и Ұлытау областях – 1,1 млрд тенге (+70,7%).



Между тем почтовые и курьерские компании оказали услуг на 11,8 млрд тенге, что на 95,5% больше, чем за аналогичный период 2022 года.



Если рассматривать статистику в разрезе регионов, то алматинцы больше нуждались в услугах курьеров и почты, их было оказано на 4,1 млрд тенге (+2,2 раза). Далее следуют жители Астаны – 1,4 млрд тенге (+2,5 раза), Карагандинской – 884,6 млн тенге (+два раза), Жамбылской – 433 млн тенге (+66%) и Павлодарской областей – 406,3 млн тенге (+2,9 раза).