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Убийство девочки в Туркестанской области: Генпрокуратура сделала заявление

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:46
Убийство девочки в Туркестанской области: Генпрокуратура сделала заявление
Фото: Tengrinews.kz
В Генеральной прокуратуре прокомментировали убийство пятилетней девочки в Туркестанской области, передает Tengrinews.kz.

"Как известно, 13 июля в Сарыагашском районе Туркестанской области обнаружен труп малолетней девочки с признаками насильственной смерти.

В тот же день сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан и водворен в ИВС ранее неоднократно судимый житель района Г.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 99 Уголовного кодекса (убийство малолетней)", - говорится в сообщении.

По поручению Главы государства выясняются все обстоятельства произошедшего.

"Установлено, что подозреваемый Г. ранее судим в 2006 году за убийство к 10 годам лишения свободы.

В мае 2023 года Г. был осужден за то, что в ходе распития спиртных напитков в ссоре топором ударил односельчанина. Судом с учетом того, что Г. примирился с потерпевшим, а его предыдущая судимость погашена, ему назначено 3 года ограничения свободы с установлением пробационного контроля.

Генеральной прокуратурой на данный приговор принесен кассационный протест об ужесточении наказания и назначении лишения свободы", - пояснили в Генпрокуратуре.

Как пояснили в ведомстве, с учетом того, что Г., находясь под пробационным контролем, совершил особо тяжкое преступление, в отношении сотрудников службы пробации начато досудебное расследование по факту халатности.

"В соответствии с поручением Президента готовится блок законодательных поправок, направленных на усиление уголовной ответственности за особо опасные преступления против личности.

Прорабатываются вопросы пересмотра санкций по данным преступлениям, изменения порядка назначения и освобождения от наказаний, погашения судимости, условий установления административного надзора за лицами, отбывающими наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности.

Ход расследования уголовного дела Генеральным прокурором взят на личный контроль", - добавили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Напомним, девочку 2018 года рождения убили в Сарыагашском районе. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские в доме одного из жителей села обнаружили тело девочки с телесными повреждениями. Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Генеральной прокуратуре и МВД тщательно разобраться в обстоятельствах произошедшей трагедии.


Источник: Tengrinews.kz
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