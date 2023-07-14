Убийство девочки в Туркестанской области: Генпрокуратура сделала заявление

В Генеральной прокуратуре прокомментировали убийство пятилетней девочки в Туркестанской области, передает Tengrinews.kz.



"Как известно, 13 июля в Сарыагашском районе Туркестанской области обнаружен труп малолетней девочки с признаками насильственной смерти.



В тот же день сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан и водворен в ИВС ранее неоднократно судимый житель района Г.



По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 99 Уголовного кодекса (убийство малолетней)", - говорится в сообщении.



По поручению Главы государства выясняются все обстоятельства произошедшего.



"Установлено, что подозреваемый Г. ранее судим в 2006 году за убийство к 10 годам лишения свободы.



В мае 2023 года Г. был осужден за то, что в ходе распития спиртных напитков в ссоре топором ударил односельчанина. Судом с учетом того, что Г. примирился с потерпевшим, а его предыдущая судимость погашена, ему назначено 3 года ограничения свободы с установлением пробационного контроля.



Генеральной прокуратурой на данный приговор принесен кассационный протест об ужесточении наказания и назначении лишения свободы", - пояснили в Генпрокуратуре.



Как пояснили в ведомстве, с учетом того, что Г., находясь под пробационным контролем, совершил особо тяжкое преступление, в отношении сотрудников службы пробации начато досудебное расследование по факту халатности.



"В соответствии с поручением Президента готовится блок законодательных поправок, направленных на усиление уголовной ответственности за особо опасные преступления против личности.



Прорабатываются вопросы пересмотра санкций по данным преступлениям, изменения порядка назначения и освобождения от наказаний, погашения судимости, условий установления административного надзора за лицами, отбывающими наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности.



Ход расследования уголовного дела Генеральным прокурором взят на личный контроль", - добавили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.



Напомним, девочку 2018 года рождения убили в Сарыагашском районе. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские в доме одного из жителей села обнаружили тело девочки с телесными повреждениями. Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Генеральной прокуратуре и МВД тщательно разобраться в обстоятельствах произошедшей трагедии.