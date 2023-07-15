Сотрудник коррекционного центра избивала детей в Атырау, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".



14 июля Атырауский городской суд № 2 вынес приговор сотруднику детского коррекционного центра по факту истязания особенных детей. Женщину приговорили к 4 годам лишения свободы. Также с нее в пользу потерпевших будет взыскана компенсация морального вреда в сумме 6 миллионов тенге.



Как отмечает издание, судом установлено, что женщина должна была обучать особенных детей социальным навыкам, коррекции поведения. Индивидуально с каждым ребенком она занималась в течение 45 минут.



Согласно материалам дела, в специальном кабинете детского центра во время индивидуальных занятий она систематически наносила побои и применяла насильственные действия к трем несовершеннолетним.



Как сообщает суд, вина подсудимой полностью доказана показаниями законных представителей потерпевших, свидетелей, заключением экспертизы, видеозаписями и другими доказательствами по делу.



Подсудимая вину признала частично. Она просила переквалифицировать ее действия на более мягкую, но суд с этим не согласился. При вынесении приговора было учтено отсутствие судимости и наличие у нее малолетнего ребенка.