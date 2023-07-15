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Сотрудник коррекционного центра избивала детей в Атырау

Просмотров:268 Опубликовано: Сегодня, 10:20
Сотрудник коррекционного центра избивала детей в Атырау
Фото elements.envato.com
Сотрудник коррекционного центра избивала детей в Атырау, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

14 июля Атырауский городской суд № 2 вынес приговор сотруднику детского коррекционного центра по факту истязания особенных детей. Женщину приговорили к 4 годам лишения свободы. Также с нее в пользу потерпевших будет взыскана компенсация морального вреда в сумме 6 миллионов тенге.

Как отмечает издание, судом установлено, что женщина должна была обучать особенных детей социальным навыкам, коррекции поведения. Индивидуально с каждым ребенком она занималась в течение 45 минут.

Согласно материалам дела, в специальном кабинете детского центра во время индивидуальных занятий она систематически наносила побои и применяла насильственные действия к трем несовершеннолетним.

Как сообщает суд, вина подсудимой полностью доказана показаниями законных представителей потерпевших, свидетелей, заключением экспертизы, видеозаписями и другими доказательствами по делу.

Подсудимая вину признала частично. Она просила переквалифицировать ее действия на более мягкую, но суд с этим не согласился. При вынесении приговора было учтено отсутствие судимости и наличие у нее малолетнего ребенка.


Источник: Tengrinews.kz
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