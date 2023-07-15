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В Актюбинской области подчиненный украл с помощью ЭЦП акима 14 млн тенге

Просмотров:275 Опубликовано: Сегодня, 11:57
В Актюбинской области подчиненный украл с помощью ЭЦП акима 14 млн тенге
Фото: Zakon.kz
В Темирском районе в мошенничестве уличили главного специалиста акимата Аксайского сельского округа, сообщает Zakon.kz.

По информации издания "Диапазон", в силу своей должности чиновник обладал правом второй подписи, а еще у него была электронно-цифровая подпись акима сельского округа.

С апреля 2020 по декабрь 2022 года он воровал бюджетные деньги с помощью ЭЦП акима, нанес ущерб государству на 14 с лишним млн тенге, говорится в обвинительном акте. Из этой суммы 3 млн тенге предназначались на выплату командировочных расходов и зарплат сотрудникам сельского акимата. Еще часть бюджетных миллионов он заработал на заключении незаконных договоров с товариществом и ИП", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в итоге суд Темирского района приговорил специалиста к 4 годам лишения свободы в колонии средней безопасности и обязал вернуть ворованные миллионы государству.


Источник: Zakon.kz
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