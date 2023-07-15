Супруга Бейбута Шуменова обратилась в посольство США

Инцидент с потасовкой в ТРЦ Астаны продолжает набирать обороты. После обрушившейся волны критики на Бейбута Шуменова его супруга обратилась в американское посольство, передает Tengri Sport.



Как сообщила нашей редакции супруга известного казахстанского боксера Кэри (она гражданка США), Бейбут Шуменов якобы действовал в интересах самообороны. Кэри утверждает, что "просила уйти мужчину с ребенком, чтобы не продолжать конфликт".



"Я неоднократно кричала, чтобы он ушел... Бейбут ни разу не ударил ребенка, которого держал этот мужчина", - продолжила она.



По словам Кэри, она была "вынуждена обратиться за помощью к официальным лицам США", обвинив казахстанские госорганы "в бездействии" и "игнорировании фактов".



При этом Кэри отметила, что в день происшествия полицейские в отделении проявили вежливость по отношению к ней и действовали профессионально. Но потом якобы последовало "безразличие со стороны органов".



Кэри считает, что ее сына на детской площадке ударил другой мальчик и обвиняет второго участника конфликта в том, что он якобы пытался ударить ножом Шуменова, а позже нападал с разбитой бутылкой. Женщина утверждает, что пострадала во время потасовки, а ее супруг занимался самозащитой.



Напомним, конфликт произошел в ТРЦ в Астане, после чего Бейбута Шуменова обвинили в избиении мужчины с ребенком на руках.



На ситуацию отреагировала уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева. Детский омбудсмен настаивает на необходимости учесть факт, что своими действиями Шуменов подверг опасности жизнь и здоровье ребенка, находившегося на руках у отца.



В Министерстве иностранных дел Кыргызстана также прокомментировали инцидент с дракой гражданина своей страны и казахстанского боксера.