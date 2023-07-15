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В Казахстане ужесточат наказание за особо опасные преступления

Просмотров:44 Опубликовано: Сегодня, 15:23
В Казахстане ужесточат наказание за особо опасные преступления
Фото: Depositphotos/willeecole
Причиной усиления мер стала трагедия в Туркестанской области, сообщает Forbes.kz.

В соответствии с поручением президента Генпрокуратура РК готовит блок законодательных поправок, направленных на усиление уголовной ответственности за особо опасные преступления против личности, говорится в сообщении ведомства.

В том числе прорабатываются вопросы пересмотра санкций по данным преступлениям, изменения порядка назначения и освобождения от наказаний, погашения судимости, условий установления административного надзора за лицами, отбывающими наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности.

Причиной усиления этих мер стала трагедия в Туркестанской области. Напомним, 13 июля в Сарыагашском районе Туркестанской области обнаружили труп малолетней девочки с признаками насильственной смерти.

В тот же день сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан и водворен в ИВС ранее неоднократно судимый житель района Г., сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 99 Уголовного кодекса (убийство малолетней).

Установлено, что подозреваемый Г. ранее судим в 2006 году за убийство и был приговорен к 10 годам лишения свободы.

В мае 2023 года Г. был осужден за то, что в ходе распития спиртных напитков в ссоре топором ударил односельчанина. Судом с учетом того, что Г. примирился с потерпевшим, а его предыдущая судимость погашена, ему назначено 3 года ограничения свободы с установлением пробационного контроля.

Генеральной прокуратурой на данный приговор принесен кассационный протест об ужесточении наказания и назначении лишения свободы.

С учетом того что Г., находясь под пробационным контролем, совершил особо тяжкое преступление, в отношении сотрудников службы пробации начато досудебное расследование по факту халатности.

Ход расследования уголовного дела генеральный прокурор взял на личный контроль. По поручению главы государства выясняются все обстоятельства произошедшего.


Источник: Forbes.kz
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