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Казахстанский блогер не смог прожить на минимальную зарплату

Просмотров:429 Опубликовано: Сегодня, 16:56
Казахстанский блогер не смог прожить на минимальную зарплату
Фото: facebook.com/glebstr
Казахстанский блогер Глеб Пономарев завершил свой эксперимент "Прожить месяц на минимальную зарплату 70 000 тенге" раньше срока, передает Tengrinews.kz.

Как написал Пономарев на своей странице в Facebook, деньги закончились на 13-й день.

"И это при том, что я максимально упростил условия эксперимента. Я не включил в него членов семьи и аренду квартиры. Я не покупал ничего из одежды. Я не учитывал, что у меня могут быть кредиты и рассрочки. Я почти не использовал транспорт - ходил пешком", - поделился он.

Блогер отметил, что задумывал свой эксперимент как сугубо экономический, но в процессе появились и другие аспекты.

"Выводы будут разными, возможно, кому-то они не понравятся. Вот мои траты за 13 дней:

- Коммуналка: 15 000 (21,4 процента).
- Продукты 32 032 (45,7 процента).
- Бытовая химия: 2 285 (3,2 процента).
- Стрижка: 4 000 (5,7 процента).
- Сотовая связь: 2 490 (3,5 процента).
- Проезд: 480 (0,6 процента).
- Аптека: 15 020 (21,4 процента) (стоимость лекарств превысила бюджет)".

Блогер также добавил, что во время эксперимента максимально снизил свой уровень жизни.

"Никаких заведений, развлечений, фитнес-залов, кинотеатров. Никакого сладкого, кофе и алкоголя. Если бы я включил в эксперимент ребенка, покупку одежды, кредиты, лечение, то эксперимент закончился бы в первые 2-3 дня. У меня еще остались продукты до завтра (до 15-го дня). А купленной бытовой химии хватит до конца месяца. За 13 дней я один раз сходил в гости и меня раз угостили кофе и раз обедом - это растянуло эксперимент как минимум на сутки. Возможно, если бы я жил на одной лапше, то растянул бы деньги на месяц. Но у нас же не осадное положение и не 90-е, верно?"

Глеб Пономарев поделился, что уже в первый день эксперимента у него появилась тревожность.

"Я очень стрессовал из-за мысли, где и как лучше сэкономить. Через пару дней подключилась раздражительность. Апатия и подавленность сопровождали меня большую часть эксперимента. Увы, в этом состоянии у нас живут многие, что не лучшим образом отражается на здоровье социума".

"На мое состояние влияло: снижение уровня жизни, питание, минимум общения, ну и хейт в соцсетях, который я получал ежедневно. Еще поймал себя на мысли, что стал думать не КАК больше заработать, а КАК сэкономить. "Сэкономил на себе - значит заработал", - такое мне писали часто. Жуткая установка, которая способна держать человека в бедности годами... Моя социализация резко упала. Я перестал видеться с друзьями. Отменял большую часть рабочих встреч в кофейнях (не хотел сидеть и облизываться на кофе). Лишний раз не выходил из дома - не было настроения. В какой-то момент я понял, что эксперимент начал превращаться в мою жизнь".

Он отметил, что среди его аудитории были те, кто поддерживал блогера, при этом были те, кто высказывал в его адрес негатив.

"Причем негатив чаще всего шел от людей, чей достаток явно выше минимальной зарплаты. Понимаю, что такая агрессия у людей не от хорошей жизни. Но я увидел и явно садистские наклонности у некоторых. Но поддержки, конечно, было больше, за что я очень благодарен людям!"

"Еще одна сторона вопроса - это иждивенческие настроения. "У нас четверо детей, муж год не может найти работу, государство нам не помогает". Увы, таких сообщений были десятки. Кто-то даже предложил раздавать минимальную зарплату всем гражданам ежемесячно. Странно, но призрак коммунизма жив до сих пор. Мое субъективное мнение: если человек не пенсионер и имеет здоровье, то его доход зависит от него самого".


При этом Глеб Пономарев даже попытался найти плюсы в своем эксперименте.

"Но тут их немного: я отказался от алкоголя и фастфуда. И еще понял, сколько ненужных покупок обычно совершаю. Чуть пересмотрю свое потребление, но без перегибов. Некоторые мелочи стал ценить сильнее.

Мой вывод: на 70 000 прожить нереально, даже одному человеку. Выжить, вероятно, можно. Но с огромным уроном для здоровья и психики".

Напомним, с 1 января 2023 года минимальная зарплата в Казахстане составляет 70 000 тенге. Работодатели обязаны обеспечить работникам заработную плату на уровне не ниже МЗП.



Источник: Tengrinews.kz
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