Казахстанский блогер не смог прожить на минимальную зарплату

Казахстанский блогер Глеб Пономарев завершил свой эксперимент "Прожить месяц на минимальную зарплату 70 000 тенге" раньше срока, передает Tengrinews.kz.



Как написал Пономарев на своей странице в Facebook, деньги закончились на 13-й день.



"И это при том, что я максимально упростил условия эксперимента. Я не включил в него членов семьи и аренду квартиры. Я не покупал ничего из одежды. Я не учитывал, что у меня могут быть кредиты и рассрочки. Я почти не использовал транспорт - ходил пешком", - поделился он.



Блогер отметил, что задумывал свой эксперимент как сугубо экономический, но в процессе появились и другие аспекты.



"Выводы будут разными, возможно, кому-то они не понравятся. Вот мои траты за 13 дней:



- Коммуналка: 15 000 (21,4 процента).

- Продукты 32 032 (45,7 процента).

- Бытовая химия: 2 285 (3,2 процента).

- Стрижка: 4 000 (5,7 процента).

- Сотовая связь: 2 490 (3,5 процента).

- Проезд: 480 (0,6 процента).

- Аптека: 15 020 (21,4 процента) (стоимость лекарств превысила бюджет)".



Блогер также добавил, что во время эксперимента максимально снизил свой уровень жизни.



"Никаких заведений, развлечений, фитнес-залов, кинотеатров. Никакого сладкого, кофе и алкоголя. Если бы я включил в эксперимент ребенка, покупку одежды, кредиты, лечение, то эксперимент закончился бы в первые 2-3 дня. У меня еще остались продукты до завтра (до 15-го дня). А купленной бытовой химии хватит до конца месяца. За 13 дней я один раз сходил в гости и меня раз угостили кофе и раз обедом - это растянуло эксперимент как минимум на сутки. Возможно, если бы я жил на одной лапше, то растянул бы деньги на месяц. Но у нас же не осадное положение и не 90-е, верно?"



Глеб Пономарев поделился, что уже в первый день эксперимента у него появилась тревожность.



"Я очень стрессовал из-за мысли, где и как лучше сэкономить. Через пару дней подключилась раздражительность. Апатия и подавленность сопровождали меня большую часть эксперимента. Увы, в этом состоянии у нас живут многие, что не лучшим образом отражается на здоровье социума".



"На мое состояние влияло: снижение уровня жизни, питание, минимум общения, ну и хейт в соцсетях, который я получал ежедневно. Еще поймал себя на мысли, что стал думать не КАК больше заработать, а КАК сэкономить. "Сэкономил на себе - значит заработал", - такое мне писали часто. Жуткая установка, которая способна держать человека в бедности годами... Моя социализация резко упала. Я перестал видеться с друзьями. Отменял большую часть рабочих встреч в кофейнях (не хотел сидеть и облизываться на кофе). Лишний раз не выходил из дома - не было настроения. В какой-то момент я понял, что эксперимент начал превращаться в мою жизнь".



Он отметил, что среди его аудитории были те, кто поддерживал блогера, при этом были те, кто высказывал в его адрес негатив.



"Причем негатив чаще всего шел от людей, чей достаток явно выше минимальной зарплаты. Понимаю, что такая агрессия у людей не от хорошей жизни. Но я увидел и явно садистские наклонности у некоторых. Но поддержки, конечно, было больше, за что я очень благодарен людям!"



"Еще одна сторона вопроса - это иждивенческие настроения. "У нас четверо детей, муж год не может найти работу, государство нам не помогает". Увы, таких сообщений были десятки. Кто-то даже предложил раздавать минимальную зарплату всем гражданам ежемесячно. Странно, но призрак коммунизма жив до сих пор. Мое субъективное мнение: если человек не пенсионер и имеет здоровье, то его доход зависит от него самого".





При этом Глеб Пономарев даже попытался найти плюсы в своем эксперименте.



"Но тут их немного: я отказался от алкоголя и фастфуда. И еще понял, сколько ненужных покупок обычно совершаю. Чуть пересмотрю свое потребление, но без перегибов. Некоторые мелочи стал ценить сильнее.



Мой вывод: на 70 000 прожить нереально, даже одному человеку. Выжить, вероятно, можно. Но с огромным уроном для здоровья и психики".



Напомним, с 1 января 2023 года минимальная зарплата в Казахстане составляет 70 000 тенге. Работодатели обязаны обеспечить работникам заработную плату на уровне не ниже МЗП.



