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Блогерам необходимо зарегистрироваться в качестве предпринимателей до сентября - СМИ

Просмотров:226 Опубликовано: Сегодня, 18:44
Блогерам необходимо зарегистрироваться в качестве предпринимателей до сентября - СМИ
Фото: Tengrinews.kz
Казахстанские блогеры, которые размещают рекламу на своих страницах в соцсетях, должны официально зарегистрироваться в качестве предпринимателей до сентября. Об этом сообщает "Хабар 24", передает Tengrinews.kz.

По данным телеканала, речь идет о тех, кто работает не "в белую". Такое требование прописано в новом законе "Об онлайн-платформе и онлайн-рекламе". Блогеров обязали не только проверять публикуемую информацию, но и платить налоги за рекламу.

"До последнего времени они как бы оставались в тени, законодательного регулирования. Почему, если у журналистов есть свой закон, закон "О СМИ", там четко все прописано, права и обязанности журналиста, что они должны делать, что они не должны делать, как они должны публиковать информацию. В отношении блогеров этого, конечно, не было, что хотел, то писал, что хотел, то и делал. Поэтому им надо будет очень внимательно приглядеться к этому закону", - предупредил Аскар Уртембаев, руководитель Центра судебной системы института парламентаризма.


Источник: Tengrinews.kz
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