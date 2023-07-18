Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 18 Июля
+24...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.34 KZT
  • €1 = 501.73 KZT
  • 1 RUB = 4.95 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Какие специальности наиболее популярны среди казахстанских абитуриентов

Просмотров:207 Опубликовано: Сегодня, 08:52
Какие специальности наиболее популярны среди казахстанских абитуриентов
Фото: pixabay
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал, сколько заявок на образовательные гранты уже подали казахстанские абитуриенты и какие направления обучения оказались самыми популярными, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил глава МНВО РК Саясат Нурбек 18 июля, с начала приема на конкурс грантов поступило 65 тысяч заявлений. Больше всего абитуриентов хотят поступить в вузы Алматы (25 тысяч заявлений), на втором месте Астана (12 тысяч), на третьем – Карагандинская область (3,5 тысячи).

"Самыми популярными среди абитуриентов остаются направления "Педагогические науки" (17 тысяч заявлений), "Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли" (12 тысяч) и "Информационно-коммуникационные технологии" (9 тысяч). Что касается групп образовательных программ, то наибольшее количество заявлений подано на "Информационные технологии" – 7 тысяч. Далее идет "Подготовка учителей физической культуры" – 3,7 тысячи заявлений. На третьем месте располагается "Медицина", ее выбрали уже 2,8 тысячи абитуриентов", – сообщил министр.

Заявления на конкурс по присуждению образовательных грантов принимают до 20 июля. Подать документы можно как в онлайн-формате, через портал eGov, так и через приемные комиссии вузов (в том числе виртуальную приемную комиссию). Пороговые баллы, позволяющие участвовать в конкурсе грантов, на ЕНТ набрали 135 тысяч школьников.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика