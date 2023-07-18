Какие специальности наиболее популярны среди казахстанских абитуриентов

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал, сколько заявок на образовательные гранты уже подали казахстанские абитуриенты и какие направления обучения оказались самыми популярными, сообщает Zakon.kz.



Как сообщил глава МНВО РК Саясат Нурбек 18 июля, с начала приема на конкурс грантов поступило 65 тысяч заявлений. Больше всего абитуриентов хотят поступить в вузы Алматы (25 тысяч заявлений), на втором месте Астана (12 тысяч), на третьем – Карагандинская область (3,5 тысячи).



"Самыми популярными среди абитуриентов остаются направления "Педагогические науки" (17 тысяч заявлений), "Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли" (12 тысяч) и "Информационно-коммуникационные технологии" (9 тысяч). Что касается групп образовательных программ, то наибольшее количество заявлений подано на "Информационные технологии" – 7 тысяч. Далее идет "Подготовка учителей физической культуры" – 3,7 тысячи заявлений. На третьем месте располагается "Медицина", ее выбрали уже 2,8 тысячи абитуриентов", – сообщил министр.



Заявления на конкурс по присуждению образовательных грантов принимают до 20 июля. Подать документы можно как в онлайн-формате, через портал eGov, так и через приемные комиссии вузов (в том числе виртуальную приемную комиссию). Пороговые баллы, позволяющие участвовать в конкурсе грантов, на ЕНТ набрали 135 тысяч школьников.