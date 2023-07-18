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Почти 13 тысячам казахстанцев в два раза повысили зарплаты

Просмотров:88 Опубликовано: Сегодня, 10:00
Почти 13 тысячам казахстанцев в два раза повысили зарплаты
Фото: ortcom.kz
С 1 июля в Казахстане в два раза повысили оклады казахстанцев, которые работают в природоохранных службах. О том, на какие суммы они могут рассчитывать, узнали журналисты NUR.KZ.

Правительством Республики Казахстан было принято решение с 1 июля текущего года на 100% увеличить заработные платы работникам природоохранных служб.

Как сообщает официальный информационный ресурс премьер-министра РК, соответствующее постановление было принято в рамках исполнения поручения главы государства по улучшению условий их труда.

Как уточняется, надбавки к должностным окладам получат штатные сотрудники за работу, связанную с риском для жизни и здоровья. К числу структур с особыми условиями труда отнесены специализированные организации по охране животного мира, защите и воспроизводству лесов, государственной лесной охране и так далее.

В целом повышение зарплат затронет 12 876 специалистов, а их средний должностной оклад с учетом увеличения составит от 101 тыс. до 320 тыс. тенге в зависимости от занимаемой должности и выслуги лет.

Напомним, средняя зарплата в сельском, лесном и рыбном хозяйстве с учетом малых предприятий в первом квартале 2023 года составила всего около 161 тыс. тенге. Эта сфера является самой низкооплачиваемой в Казахстане.

В правительстве ожидают, что повышение окладов позволит снизить отток квалифицированных кадров и повысить привлекательность природоохранной службы в целом.


Источник: zakon.kz
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