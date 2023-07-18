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Крупное хищение рельсов укрывали в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:29
Крупное хищение рельсов укрывали в Казахстане
Фото: tengrinews.kz
Крупное хищение рельсов укрывали в Казахстане. Об этом заявили в Генеральной транспортной прокуратуре, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как рассказали в ведомстве, при координации Главной транспортной прокуратуры управлениями по борьбе с организованной преступностью и собственной безопасности Департамента полиции на транспорте проводится работа по выявлению хищений материалов, предназначенных для улучшения состояния ж/д путей.

"Наряду с фактом особо крупного присвоения таких товаров в Карагандинском отделении АО "НК "КТЖ" установлено еще одно воровство в составе группы лиц в Жамбылском регионе. На данном участке всего зарегистрировано 17 эпизодов с ущербом на общую сумму свыше 5 миллионов тенге. По версии следствия, 13 краж из этого списка укрывались от учета должностными лицами полиции на станции "Тараз", - поделились в Главной транспортной прокуратуре.

Отмечается, что в основном похищены более 5 тысяч единиц скреплений "ФОССЛО" на действующих ж/д линиях. Эти ключевые детали предназначены для надежного соединения рельсов с его основанием и обеспечивают безопасность высокоскоростного движения.

Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

В марте сообщалось, что в рамках анализа причин схода поездов с рельсов по всей республике выявлено крупное хищение материалов, предназначенных для улучшения состояния железнодорожных путей.


Источник: Tengrinews.kz
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