Крупное хищение рельсов укрывали в Казахстане. Об этом заявили в Генеральной транспортной прокуратуре, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Как рассказали в ведомстве, при координации Главной транспортной прокуратуры управлениями по борьбе с организованной преступностью и собственной безопасности Департамента полиции на транспорте проводится работа по выявлению хищений материалов, предназначенных для улучшения состояния ж/д путей.



"Наряду с фактом особо крупного присвоения таких товаров в Карагандинском отделении АО "НК "КТЖ" установлено еще одно воровство в составе группы лиц в Жамбылском регионе. На данном участке всего зарегистрировано 17 эпизодов с ущербом на общую сумму свыше 5 миллионов тенге. По версии следствия, 13 краж из этого списка укрывались от учета должностными лицами полиции на станции "Тараз", - поделились в Главной транспортной прокуратуре.



Отмечается, что в основном похищены более 5 тысяч единиц скреплений "ФОССЛО" на действующих ж/д линиях. Эти ключевые детали предназначены для надежного соединения рельсов с его основанием и обеспечивают безопасность высокоскоростного движения.



Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.



В марте сообщалось, что в рамках анализа причин схода поездов с рельсов по всей республике выявлено крупное хищение материалов, предназначенных для улучшения состояния железнодорожных путей.