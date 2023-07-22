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Сергек все видит по-новому: что нужно знать водителям

Просмотров:582 Опубликовано: Вчера, 19:57
Сергек все видит по-новому: что нужно знать водителям
Иллюстративное фото
С 1 июля 2023 года в Казахстане начали применять национальный стандарт СТ РК 3825-2022 «Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением». Это, в первую очередь, коснулось водителей. Об этом сообщает Bizmedia.kz.

Стоит отметить, что в этом стандарте определено, что «средняя скорость» — это показатель, который вычисляется путем деления длины контролируемого участка дороги на время проезда этого участка транспортным средством.

Теперь камеры фото-видеофиксации смогут распознавать следующие нарушения:

1. Проезд без совершения административного правонарушения.

2. Превышение установленной скорости движения; управление велосипедами, мопедами, тракторами и самоходными машинами, а также иными транспортными средствами, скорость которых по технической характеристике или их состоянию менее 40 км/ч.


3. Нарушение установленных правил стоянки или остановки транспортных средств.

4. Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части автомобильной дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств.

5. Движение по обочине (движение транспортного средства без перестроения).

6. Движение транспортного средства по тротуарам, пешеходным переходам, велосипедным полосам движения.

7. Движение по полосе для маршрутных транспортных средств (в попутном направлении) или остановка на указанной полосе.

8. Выезд на полосу встречного движения.

9. Выезд на трамвайные пути встречного направления.

10. Движение во встречном направлении по автомобильной дороге с односторонним движением.

11. Разворот, поворот налево, движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены.

12. Нарушение требований дорожных знаков и дорожной разметки (за исключением вышеперечисленных случаев).

13. Проезд на запрещающий сигнал светофора, в том числе на регулируемом пешеходном переходе, выезд на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале светофора.

14. Невыполнение требования об остановке перед стоп-линией при запрещающем сигнале светофора.

15. Выезд на перекресток или пересечение проезжей части автомобильной дороги в случае возникновения затора с фактом дорожно-транспортного происшествия.

16. Невыполнение требования уступить дорогу пешеходам с фактом дорожно-транспортного происшествия.

Эти изменения направлены на обеспечение контроля за дорожным движением и повышение безопасности на дорогах. Водителям необходимо проявлять большую внимательность и соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать штрафов и проблем.



Источник: bizmedia.kz
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