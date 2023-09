Times: Дочь и зять казахского экс-диктатора Назарбаева владеют дорогими активами в Англии

Астана. 2 сентября. КазТАГ – Одно из наиболее авторитетных мировых изданий – британская газета The Times провела расследование и выяснила, что Дарига Назарбаева и Тимур Кулибаев – зять и дочь экс-президента Нурсултана Назарбаева, который в публикации назван «бывшим казахским диктатором», владеют дорогостоящими активами в Англии.



«Среди детей автократов, владеющих британской недвижимостью на сумму 250 млн фунтов стерлингов, – правящая семья Азербайджана, беглая дочь экс-президента Анголы и зять бывшего казахского диктатора», - сообщает издание.



Как отмечается, новые законы требуют, чтобы оффшорные компании, владеющие недвижимостью в Англии и Уэльсе, указывали своего конечного владельца в публичном реестре зарубежных компаний.



«Раньше это часто держалось в секрете. Анализ реестра зарубежных компаний, проведенный The Times, показал, что (…) Дарига Назарбаева, дочь Нурсултана Назарбаева, бывшего президента Казахстана, владеет лондонской недвижимостью стоимостью более 40 млн фунтов стерлингов. Сюда входят две квартиры в Челси общей стоимостью 31 млн фунтов стерлингов и дом в Хайгейте стоимостью 9,3 млн фунтов стерлингов. Между тем, зять президента Тимур Кулибаев является конечным владельцем конюшни стоимостью 1,5 млн фунтов стерлингов в нескольких минутах ходьбы от Гайд-парка», - говорится в сообщении.



По данным газеты, Кулибаев владеет конюшней через оффшорную компанию.



«В официальном руководстве британского правительства для предприятий, работающих в Казахстане, указано, как в 2010 году его правительство приняло законы, сделавшие Назарбаева «пожизненным «лидером нации», предоставив ему право накладывать вето на законы и обращаться к парламенту, когда он пожелает». В совете добавлено: «Законодательство также предусматривает наказание для лиц, виновных в оскорблении чести и достоинства первого президента. Вероятно, влияние Назарбаева в политической сфере сохранится еще какое-то время», - обращает внимание издание.



Энтони Пейн из компании Lonres, занимающейся данными о недвижимости, сказал, что лондонская недвижимость привлекательна для людей из менее стабильных стран из-за ее репутации как надежного места для хранения богатств и существования сильной правовой защиты от неправомерного вмешательства.



«Если вы миллионер, жить где-нибудь вроде Мейфэра действительно привлекательно, учитывая, что Гайд-парк находится прямо здесь, а все остальные роскошные магазины, хорошие школы и другие удобства находятся в вашем распоряжении. Кроме того, здесь невероятно безопасно, даже по сравнению с другими западными столицами», - сказал Пейн.



В расследовании Times также использовались данные Земельного кадастра.



«Великобритания стала лидером в предоставлении реестров конечных владельцев собственности в Регистрационной палате в рамках усилий по пресечению организованной преступности и отмывания денег. Министры также пообещали бороться с использованием подставных или «подставных» компаний для финансовых преступлений и терроризма, подвергая их большему, а не меньшему контролю. Но Казначейство выразило обеспокоенность среди сторонников прозрачности после того, как сообщило коллегам, что теперь против предоставления общественности подробной информации о бенефициарах секретных трастов без консультации. Траст позволяет тем, кто фактически владеет имуществом – бенефициару – спрятаться за лицом, которое им управляет, то есть за доверительным собственником», - сказано в сообщении.



Отмечается, что действия правительства происходят на фоне опасений, что может возникнуть судебный спор по поводу права человека на неприкосновенность частной жизни, что следует за постановлением Европейского суда, отдающего предпочтение правам на неприкосновенность частной жизни над прозрачностью.



«Идея о том, что мы можем бороться с незаконным финансированием без должной прозрачности собственности, - это для птичек», - сказал лорд Теодор Агнью, бывший министр, который ушел в отставку из-за неспособности правительства бороться с мошенничеством с кредитами в COVID.



Он внес поправку в законопроект об экономической преступности, чтобы закрыть то, что он называет «зияющей лазейкой». Его обсудят в ближайший месяц.



«Мы, конечно, не столкнемся с юридическими проблемами, такими же, как с ненадежным европейским постановлением, за которое цепляется правительство. Это возможность использовать нашу независимость, чтобы стать мировым лидером в области прозрачности и восстановить нашу репутацию как чистого и справедливого места для ведения бизнеса», - отметил Агнью.



По данным издания, как показывают последние данные, тысячи офшорных компаний с недвижимостью в Великобритании до сих пор публично не заявляют о своих конечных владельцах, поскольку они контролируются трастами.



«На данный момент около 29 тыс. компаний зарегистрировались в новом государственном реестре иностранных компаний, который был введен для повышения прозрачности владения оффшорной недвижимостью. При этом остается более 5 тыс. зарубежных компаний, которые до сих пор не раскрывают своих конечных владельцев, поскольку они являются трастами, базирующимися в офшорах», - говорится в материале.



Как отмечается, Назарбаева не ответила на запрос The Times о комментариях, а представитель Кулибаева заявил, что он «является независимым успешным бизнесменом, который накопил свое состояние законным и прозрачным образом в течение 35-летней деловой карьеры».