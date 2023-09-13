Национальная компания продала “яхту Назарбаева”

Пока за нее получили 169,7 млн тенге. Это лишь половина от оценочной стоимости.Мы случайно обнаружили “яхту Назарбаева” в Санкт-Петербурге и решили проверить, на самом ли деле яхта в России имеет отношение к Казахстану.Бортовой номер MFY 2067 нам помог установить, что это яхта “Нуртау”, которую в 2007 году закупила национальная судоходная компания “Казмортрансфлот” (КМТФ; “дочка” “Казмунайгаза”).КМФТ три раза пыталась продать яхту через открытые торги. При этом каждый раз стартовая цена яхты повышалась. В сентябре 2019-го она составляла 269,8 млн тенге, а в сентябре 2021 года - ужеЦена выросла более чем в три (!) раза, хотя сама яхта, построенная в Великобритании в 2006 году, была уже убитой: физический износ судна превысил 63%.Яхту на официальных торгах никто не купил.Однако в КМТФ нам сообщили, что продали “Нуртау” в ноябре 2021 года компании “Албашнефтепродукт” и не знают, кому яхта принадлежит сейчас.Однако неважно, кому она принадлежит сейчас (к слову, яхту переименовали, она носит название “Аврора”). Важно, сколько за нее заплатили покупатели “Казмортрансфлоту”.