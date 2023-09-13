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Национальная компания продала “яхту Назарбаева”

Просмотров:1374 Опубликовано: Сегодня, 15:50
Национальная компания продала “яхту Назарбаева”
Яхту переименовали, теперь она носит название “Аврора”
Пока за нее получили 169,7 млн тенге. Это лишь половина от оценочной стоимости.

Мы случайно обнаружили “яхту Назарбаева” в Санкт-Петербурге и решили проверить, на самом ли деле яхта в России имеет отношение к Казахстану.

Бортовой номер MFY 2067 нам помог установить, что это яхта “Нуртау”, которую в 2007 году за 488 млн тенге купила национальная судоходная компания “Казмортрансфлот” (КМТФ; “дочка” “Казмунайгаза”).

КМФТ три раза пыталась продать яхту через открытые торги. При этом каждый раз стартовая цена яхты повышалась. В сентябре 2019-го она составляла 269,8 млн тенге, а в сентябре 2021 года - уже 878,9 млн тенге.

Цена выросла более чем в три (!) раза, хотя сама яхта, построенная в Великобритании в 2006 году, была уже убитой: физический износ судна превысил 63%.

Яхту на официальных торгах никто не купил.



Однако в КМТФ нам сообщили, что продали “Нуртау” в ноябре 2021 года компании “Албашнефтепродукт” и не знают, кому яхта принадлежит сейчас.

Однако неважно, кому она принадлежит сейчас (к слову, яхту переименовали, она носит название “Аврора”). Важно, сколько за нее заплатили покупатели “Казмортрансфлоту”.


Источник: t.me/protenge/2412
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