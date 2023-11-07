Правила постановки в очередь в детсады изменят в Казахстане



"Это делает процесс услуги прозрачным и исключает "ловлю" мест в детских садах за счет проактивного информирования СМС-уведомлением. Если в семье более двух детей, то родителям представится возможность зачислить их в один детский сад. Исключаются сбор и приложение бумажных справок для подтверждения льготного статуса, которые автоматически "подтягиваются" из государственных баз данных", - сообщил он.





"При изменении жизненной ситуации родителям предоставляется возможность изменения детского сада, просмотра или снятия ребенка с очереди при необходимости", - проинформировал Ильясов.



"В целях предоставления возможности родителям изучения информации о детском садике, наличии очереди и свободных мест, а также выбора детского сада разработана карта. Ориентируясь по ней, родитель может выбрать детский сад рядом с местом проживания, ближе к работе или по другим личным предпочтениям", - добавил чиновник.



В Казахстане разработали новую модель постановки детей в очередь и зачисления в дошкольные организации. Подробнее о ней на аппаратном совещании в Министерстве просвещения рассказал вице-министр Айбат Ильясов, передает корреспондент Tengrinews.kz.По словам Ильясова, новая модель позволит каждой семье выбрать до четырех детских садов, исходя из индивидуальных потребностей и предпочтений, а также устранит имеющиеся недостатки, такие как бумажная волокита, дублирование детей в очереди из-за разрозненности баз данных, а также необходимость "ловить" места и обращаться к посредникам.Как рассказал вице-министр, проработаны способы подачи заявления через портал электронного правительства, мобильные приложения банков второго уровня и платформы акиматов. Сама государственная услуга состоит из двух этапов. На первом этапе при подаче заявления на постановку в очередь льготы будут подтверждаться автоматически. После выбора детского сада будет присваиваться номер очереди с уведомлением родителя.На втором этапе при освобождении места в выбранном детском саду родитель будет получать СМС-уведомление и при согласии подтверждать зачисление ребенка. Необходимые документы о состоянии здоровья ребенка будут автоматически загружаться из баз данных Министерства здравоохранения. Договор в онлайн-режиме будет направляться родителю для подписания и зачисления ребенка в детский сад.По словам Айбата Ильясова, на сегодняшний день уже разработана Единая база учета очередности и подготовлен проект правил оказания государственной услуги. Пилотный проект стартует в городе Шахтинске Карагандинской области и Петропавловске Северо-Казахстанской области. С января 2024 года планируется масштабировать систему по всей республике.