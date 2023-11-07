Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 07 Ноября
+16...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 464.49 KZT
  • €1 = 496.17 KZT
  • 1 RUB = 5.03 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Правила постановки в очередь в детсады изменят в Казахстане

Просмотров:327 Опубликовано: Сегодня, 17:56
Правила постановки в очередь в детсады изменят в Казахстане
Фото: depositphotos.com
В Казахстане разработали новую модель постановки детей в очередь и зачисления в дошкольные организации. Подробнее о ней на аппаратном совещании в Министерстве просвещения рассказал вице-министр Айбат Ильясов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По словам Ильясова, новая модель позволит каждой семье выбрать до четырех детских садов, исходя из индивидуальных потребностей и предпочтений, а также устранит имеющиеся недостатки, такие как бумажная волокита, дублирование детей в очереди из-за разрозненности баз данных, а также необходимость "ловить" места и обращаться к посредникам.

"Это делает процесс услуги прозрачным и исключает "ловлю" мест в детских садах за счет проактивного информирования СМС-уведомлением. Если в семье более двух детей, то родителям представится возможность зачислить их в один детский сад. Исключаются сбор и приложение бумажных справок для подтверждения льготного статуса, которые автоматически "подтягиваются" из государственных баз данных", - сообщил он.


Как рассказал вице-министр, проработаны способы подачи заявления через портал электронного правительства, мобильные приложения банков второго уровня и платформы акиматов. Сама государственная услуга состоит из двух этапов. На первом этапе при подаче заявления на постановку в очередь льготы будут подтверждаться автоматически. После выбора детского сада будет присваиваться номер очереди с уведомлением родителя.

"При изменении жизненной ситуации родителям предоставляется возможность изменения детского сада, просмотра или снятия ребенка с очереди при необходимости", - проинформировал Ильясов.

На втором этапе при освобождении места в выбранном детском саду родитель будет получать СМС-уведомление и при согласии подтверждать зачисление ребенка. Необходимые документы о состоянии здоровья ребенка будут автоматически загружаться из баз данных Министерства здравоохранения. Договор в онлайн-режиме будет направляться родителю для подписания и зачисления ребенка в детский сад.

"В целях предоставления возможности родителям изучения информации о детском садике, наличии очереди и свободных мест, а также выбора детского сада разработана карта. Ориентируясь по ней, родитель может выбрать детский сад рядом с местом проживания, ближе к работе или по другим личным предпочтениям", - добавил чиновник.

По словам Айбата Ильясова, на сегодняшний день уже разработана Единая база учета очередности и подготовлен проект правил оказания государственной услуги. Пилотный проект стартует в городе Шахтинске Карагандинской области и Петропавловске Северо-Казахстанской области. С января 2024 года планируется масштабировать систему по всей республике.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика