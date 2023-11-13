Женщина толкнула мужчину под колеса в Алматинской области: убийство попало на видео

"30 октября 2023 года в управление полиции Карасайского района поступило сообщение о том, что по автодороге Алматы - Бишкек водитель грузового транспорта марки Volvo совершил наезд на неустановленного мужчину. В ходе проверки выяснилось, что женщина толкнула мужчину под колеса грузового тягача", - сообщили в полиции.

Женщина столкнула мужчину под колеса грузовика на трассе близ Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz. Видеозапись появилась в социальных сетях.В полиции сообщили, что инцидент произошел 30 октября на автодороге Алматы - Бишкек.Данный факт зарегистрирован в районной полиции по статье 99 части 1 Уголовного кодекса ("Убийство")."В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержана гражданка 1963 года рождения и водворена в ИВС. В настоящее время проводятся следственные действия с назначением необходимых экспертиз", - проинформировал начальник департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов.