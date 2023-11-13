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Женщина толкнула мужчину под колеса в Алматинской области: убийство попало на видео

Просмотров:628 Опубликовано: Сегодня, 17:26
Женщина толкнула мужчину под колеса в Алматинской области: убийство попало на видео
Кадр из видео
Женщина столкнула мужчину под колеса грузовика на трассе близ Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz. Видеозапись появилась в социальных сетях.

В полиции сообщили, что инцидент произошел 30 октября на автодороге Алматы - Бишкек.

"30 октября 2023 года в управление полиции Карасайского района поступило сообщение о том, что по автодороге Алматы - Бишкек водитель грузового транспорта марки Volvo совершил наезд на неустановленного мужчину. В ходе проверки выяснилось, что женщина толкнула мужчину под колеса грузового тягача", - сообщили в полиции.


Данный факт зарегистрирован в районной полиции по статье 99 части 1 Уголовного кодекса ("Убийство").

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержана гражданка 1963 года рождения и водворена в ИВС. В настоящее время проводятся следственные действия с назначением необходимых экспертиз", - проинформировал начальник департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов.



Источник: Tengrinews.kz
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