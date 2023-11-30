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13 человек погибли при пожаре в хостеле в Алматы

Просмотров:166 Опубликовано: Сегодня, 07:09
13 человек погибли при пожаре в хостеле в Алматы
фото: Tengrinews.kz
13 человек погибли от угарного газа во время пожара в Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на ДЧС.

30 ноября в 05:33 поступило сообщение о пожаре по улице Ади Шарипова в Алматы.

Первое пожарное подразделение прибыло к месту за 7 минут. На момент прибытия происходило горение в подвальном помещении трехэтажного жилого дома, где 1 этаж и подвальное помещение переоборудовано под хостел. Общая площадь пожара предварительно составляет 30 квадратных метров.

Принятыми мерами пожар ликвидирован в 06:22. В ходе разведки и тушения пожара обнаружено предварительно 13 погибших, личности устанавливаются. Предварительно погибли от отравления угарным газом.


В хостеле предварительно находилось 72 человека, самоэвакуировались 59 человек
На месте пожара задействовано 46 человек и 13 единиц техники ДЧС Алматы.

Причина пожара и гибели устанавливаются.


Источник: Tengrinews.kz
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