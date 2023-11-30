13 человек погибли при пожаре в хостеле в Алматы

Принятыми мерами пожар ликвидирован в 06:22. В ходе разведки и тушения пожара обнаружено предварительно 13 погибших, личности устанавливаются. Предварительно погибли от отравления угарным газом.

13 человек погибли от угарного газа во время пожара в Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на ДЧС.30 ноября в 05:33 поступило сообщение о пожаре по улице Ади Шарипова в Алматы.Первое пожарное подразделение прибыло к месту за 7 минут. На момент прибытия происходило горение в подвальном помещении трехэтажного жилого дома, где 1 этаж и подвальное помещение переоборудовано под хостел. Общая площадь пожара предварительно составляет 30 квадратных метров.В хостеле предварительно находилось 72 человека, самоэвакуировались 59 человекНа месте пожара задействовано 46 человек и 13 единиц техники ДЧС Алматы.Причина пожара и гибели устанавливаются.