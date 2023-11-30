Пожар в хостеле Алматы: очевидцы рассказали о причинах возгорания

"Произошло возгорание матраса (хостел находится в подвале), отчего 13 человек погибли в случае отравления угарным газом", – сообщила очевидец.

Причиной пожара в хостеле Алматы, где, по предварительным данным, погибли 13 человек и трое госпитализированы в больницу, стал матрас, который загорелся. Об этом рассказывают очевидцы произошедшего, сообщает Zakon.kz.Как рассказала одна из очевидцев случившегося пожара, причиной возгорания стал матрас, который находился на цокольном этаже здания, где погибли люди.По официальным данным, в пожаре, который произошел на цокольном этаже здания, где располагался хостел, погибли 13 человек. Предварительной причиной стало отравление угарным газом. Пожар в хостеле произошел утром 30 ноября. Три человека с места пожара госпитализировали в больницу.