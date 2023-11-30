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Пожар в Алматы: акимат сделал заявление о хостеле

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:07
Пожар в Алматы: акимат сделал заявление о хостеле
Фото пресс-службы акимата Алматы
Акимат Алматы сделал заявление о хостеле, в котором погибли 13 человек, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Хостел был открыт полтора месяца назад, помещение принадлежит Halyk Bank, как залоговое имущество, которое банк сдал в аренду. Данный хостел не заключал меморандум с вузами города Алматы о сотрудничестве проживания студентов.


Заявления от студентов на проживание в данном хостеле не поступало, организация по расселению студентов в хостел не производилась", - сообщили в акимате Алматы.


На место происшествия прибыл аким Алматы. Отметим, в правительстве создали комиссию по расследованию пожара в хостеле.

Напомним, 30 ноября около 05.33 произошло горение подвального помещения хостела Almaty Hostel по улице Ади Шарипова, 86. Площадь горения составила 30 квадратных метров. Погибли 13 человек.


Источник: Tengrinews.kz
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