Пожар в Алматы: акимат сделал заявление о хостеле

"Хостел был открыт полтора месяца назад, помещение принадлежит Halyk Bank, как залоговое имущество, которое банк сдал в аренду. Данный хостел не заключал меморандум с вузами города Алматы о сотрудничестве проживания студентов.

Заявления от студентов на проживание в данном хостеле не поступало, организация по расселению студентов в хостел не производилась", - сообщили в акимате Алматы.

Акимат Алматы сделал заявление о хостеле, в котором погибли 13 человек, передает корреспондент Tengrinews.kz.На место происшествия прибыл аким Алматы. Отметим, в правительстве создали комиссию по расследованию пожара в хостеле.Напомним, 30 ноября около 05.33 произошло горение подвального помещения хостела Almaty Hostel по улице Ади Шарипова, 86. Площадь горения составила 30 квадратных метров. Погибли 13 человек.