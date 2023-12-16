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Когда казахстанцам выгоднее брать отпуск в 2024 году

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:32
Когда казахстанцам выгоднее брать отпуск в 2024 году
Фото из открытых источников
Вопрос о том, когда взять отпуск, зависит от ряда факторов, таких как планы компании, личные обстоятельства и календарь праздников

Если говорить о времени, когда можно получить максимальный отдых, стоит учитывать праздничные и выходные дни, чтобы создать более длительный период отдыха, использовав меньше дней отпуска, считают аналитики рекрутинговой компании Hh.kz. Например, связываясь с выходными и праздничными днями, можно сделать длинный уикенд или недельный отдых, потратив меньше дней отпуска. А если говорить про денежную выгоду, то тут стоит хорошо разобраться.

Отпуск становится более выгодным в месяцах с наибольшим числом рабочих дней, таких как апрель, июль и сентябрь в 2024 году (22 рабочих дня). В отличие от этого март представляет менее выгодный выбор для отпуска, имея лишь 17 рабочих дней. Это связано с расчетом отпускных и заработной платы за отработанные дни. Зарплата делится на количество рабочих дней в месяце и умножается на отработанные дни.


Расчет отпускных включает определение среднего дневного заработка, который рассчитывается исходя из календарных, а не только рабочих дней. Если отпуск приходится только на рабочие дни (например, понедельник, вторник и среда), человек получает оплату за эти дни по среднему дневному заработку, который вычитается из его оклада. Однако отпуск может стать более выгодным, если включить в него выходные дни: они не уменьшают оплату рабочих дней, но учитываются при расчете отпускных.


Источник: forbes.kz
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