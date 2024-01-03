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О результатах деятельности Пограничной службы КНБ

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:14
О результатах деятельности Пограничной службы КНБ
Пресс-служба КНБ
В рамках обеспечения защиты и охраны Государственной границы Пограничной службой в течение 2023 года во взаимодействии с компетентными органами:

Задержано 35 487 нарушителей законодательства РК в пограничном пространстве, в том числе 1094 иностранца.

Предотвращено 8 026 фактов незаконного перемещения через госграницу, в том числе:

- наркотических средств – 444 факта общим весом более 1 тонны;

- оружия и боеприпасов – 389 фактов (36 единиц оружия, 986 боеприпасов, 4 001 единица холодного оружия, 125 спецсредств);

-религиозной литературы – 279 фактов (7 103 экз.);

- ГСМ – 3 112 фактов (429 107 литров) на общую сумму свыше 213 млн тенге;

- товаров народного потребления – 2 986 фактов на общую сумму более 12,4 млрд тенге;

- валюты – 816 фактов на общую сумму свыше 11,7 млрд тенге.

Пресечено 384 факта браконьерства в акватории Каспия с изъятием:

- орудий браконьерского лова – 738 км сетей;

- рыб осетровых видов – 3 463 шт. (20 276 кг);

- рыб частиковых видов – 45 332 шт. (67 899 кг);

- ракообразных видов – 23 250 шт. (10 238 кг).

Сумма предотвращенного ущерба составила более 7 млрд тенге.

Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для привлечения нарушителей к ответственности.


Источник: gov.kz
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