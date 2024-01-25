В Казахстане без вести пропали 2 098 человек

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры в настоящее время в розыске находятся 10 178 лиц, из них без вести пропали 2 098, передает агентство Kazinform со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.
Большая часть пропавших без вести зарегистрирована в:
- городе Алматы - 278;
- Карагандинской области - 217;
- Павлодарской области - 170;
- Алматинской области - 152.
Ушли из дома и не вернулись – 1 572 лица, пропали с автотранспортом - 73, ушли с работы – 38.
Чаще всего пропадают мужчины (77%) в возрасте от 30 до 49 лет при различных обстоятельствах.
Также, в стране разыскивают 2 378 лиц, скрывшихся от следствия и суда .
Необходимо отметить, что разыскиваемые – это в основном мужчины (89%) в возрасте от 31 до 40 лет.
Наибольшее их количество разыскивается за мошенничество (526), кражи (309) и убийства (143) в городах : Алматы (496) Астана (183) Шымкент (149) Алматинской (164) и Карагандинской (148) областях.
Напомним, что в Казахстане розыск осуществляют органы внутренних дел, служба экономических расследований и антикоррупционная служба.
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