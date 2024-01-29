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Казахстанские власти запретили вейпы и начали их продавать сами

Просмотров:265 Опубликовано: Сегодня, 14:47
Казахстанские власти запретили вейпы и начали их продавать сами
Фото: e-auction.gosreestr.kz
24 января в Казахстане окончательно запретили вейпы. Депутаты приняли скандальный законопроект и теперь он ждёт только подписи президента Токаева. И пока документ не вступил в силу, акимат Карабалыкского района Костанайской области решил распродать все свои вейпы. Подробнее читайте в материале Orda.kz.

Два лота на продажу вейпов и картриджей к ним появились на сайте госаукциона. Стартовая цена систем нагревания табака — 2,4 млн тенге. Но торги идут на понижение. Всего планируют прожать 290 штук. Их реальную рыночную стоимость оценили в 1,9 млн тенге.

«Системы нагревания табака — электронные устройства, при использовании которых табак нагревается до температуры в среднем 250–350 °C. В результате образуется аэрозоль, который содержит сравнимые с традиционными сигаретами уровни никотина, но меньшее число некоторых токсичных компонентов. Тем не менее, ряд вредных веществ содержится в большем количестве по сравнению с дымом традиционных сигарет», - говорится в отчёте об оценке.


Ещё 50 картриджей для них продают отдельно за 50 тыс. тенге.

Важно отметить, что чиновники не решили вдруг распродать какие-то свои личные запасы вейпов, эту продукцию конфисковали у ТОО «ТК-ЛУЧ», которое незаконно ввозило её из России в Казахстан. Но на фоне полного запрета такой продукции в нашей стране, решение районного акимата продать контрафакт частным лицам кажется как минимум спорным.


Источник: orda.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Yevgeniy 24
 Adai11 (Посетители) Сегодня, 14:25
Нажиться хотят бездари, в угол их вместе с Акимом devil
 
 

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