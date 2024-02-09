Постановление главного санврача: где в Казахстане снова нужно носить маски

В соответствии с постановлением, руководителям управлений здравоохранения областей Казахстана, Астаны, Алматы и Шымкента, а также территориальных департаментов санитарно-эпидемиологического контроля поручено обеспечить использование медицинских масок персоналом и посетителями медицинских организаций.

Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова подписала постановление "Об усилении профилактических мер по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем". В соответствии с документом, в организациях здравоохранения вводится масочный режим, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения.В свою очередь, акиматам областей, Астаны, Алматы и Шымкента, центральным государственным органам, физическим и юридическим лицам, независимо от формы собственности, рекомендуется использовать медицинские или тканевые маски в местах массового скопления населения.В частности, речь идет об аэропортах, железнодорожных вокзалах, рынках, торгово-развлекательных центрах, торговых домах, театрах, кинотеатрах, ЦОНах, банках.Также маски рекомендовано использовать во всех видах транспорта: общественном, авиа- и железнодорожном.Постановление датировано 8 февраля и вступило в силу со дня подписания.