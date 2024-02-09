Откуда больше всего ввозят авто в Казахстан

По данным ведомства, за прошлый год таможенное оформление прошли 149 150 легковых автомобилей. Общая стоимость данных авто составила 2,9 миллиарда долларов (1,3 триллиона тенге - прим). Отмечается, что таможенных платежей и налогов на них уплачено порядка 386 миллиардов тенге.

"При проведении растаможки указывается цена автомобиля. Ценовая информация на автотранспортные средства размещена на сайте КГД, которая обновляется и дополняется по мере необходимости. Данная сетка носит рекомендательный характер и представлена в качестве информации.



Таможенным законодательством установлен перечень документов, подтверждающих сведения, заявленные в таможенной декларации. К примеру, если цена ввозимого авто значительно отличается от ценовой информации Комитета госдоходов, перевозчикам нужно предоставить следующие документы:



- прайс-лист производителя или автодилера, его коммерческие предложения;

- коммерческое предложение офертами продавцов ввозимых, идентичных, однородных товаров, а также товаров того же класса или вида;

- пояснения по основаниям и условиям предоставления продавцом скидок покупателю. Справку от продавца о том, что была предоставлена скидка и в каком размере от начальной стоимости", - заявили в комитете.

В Комитете госдоходов рассказали, из каких зарубежных стран больше всего ввозят автомобили в Казахстан, передает Tengri Auto.В основном авто были импортированы с пяти стран, среди которых:- Китай - 45 984 единицы;- Грузия - 39 395 единиц;- ОАЭ -20 320 единиц;- Южной Кореи - 14 870 единиц;- Японии - 11 438 единиц.При этом отмечается, что вышеуказанные документы необходимо предоставлять вместе с подачей декларации на товары. Данная мера поможет существенно сократить время проведения таможенной очистки, подчеркнули в КГД.