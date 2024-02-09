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Откуда больше всего ввозят авто в Казахстан

Просмотров:235 Опубликовано: Сегодня, 18:21
Откуда больше всего ввозят авто в Казахстан
Фото из открытых источников
В Комитете госдоходов рассказали, из каких зарубежных стран больше всего ввозят автомобили в Казахстан, передает Tengri Auto.

По данным ведомства, за прошлый год таможенное оформление прошли 149 150 легковых автомобилей. Общая стоимость данных авто составила 2,9 миллиарда долларов (1,3 триллиона тенге - прим). Отмечается, что таможенных платежей и налогов на них уплачено порядка 386 миллиардов тенге.


В основном авто были импортированы с пяти стран, среди которых:

- Китай - 45 984 единицы;
- Грузия - 39 395 единиц;
- ОАЭ -20 320 единиц;
- Южной Кореи - 14 870 единиц;
- Японии - 11 438 единиц.

"При проведении растаможки указывается цена автомобиля. Ценовая информация на автотранспортные средства размещена на сайте КГД, которая обновляется и дополняется по мере необходимости. Данная сетка носит рекомендательный характер и представлена в качестве информации.

Таможенным законодательством установлен перечень документов, подтверждающих сведения, заявленные в таможенной декларации. К примеру, если цена ввозимого авто значительно отличается от ценовой информации Комитета госдоходов, перевозчикам нужно предоставить следующие документы:

- прайс-лист производителя или автодилера, его коммерческие предложения;
- коммерческое предложение офертами продавцов ввозимых, идентичных, однородных товаров, а также товаров того же класса или вида;
- пояснения по основаниям и условиям предоставления продавцом скидок покупателю. Справку от продавца о том, что была предоставлена скидка и в каком размере от начальной стоимости", - заявили в комитете.


При этом отмечается, что вышеуказанные документы необходимо предоставлять вместе с подачей декларации на товары. Данная мера поможет существенно сократить время проведения таможенной очистки, подчеркнули в КГД.


Источник: Tengrinews.kz
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