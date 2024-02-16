Трагедия у детсада: отец задавил на машине дочь в Акмолинской области

Трагедия произошла в селе Акмол Целиноградского района Акмолинской области. Мужчина наехал на свою полуторагодовалую дочь. Девочку спасти не удалось, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".



Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, информация о произошедшем поступила к стражам порядка в 10:46. Двумя часами ранее был совершен наезд на полуторагодовалую девочку.



"Прибывшие на место происшествия стражи порядка предварительно установили, что 30-летний водитель, управляя машиной марки Toyota Estima, допустил наезд на свою малолетнюю дочь возле детского сада в селе Акмол", - сообщили в ведомстве.



Отец в срочном порядке доставил малышку в одну из больниц Астаны, но спасти ребёнка не удалось: в ходе госпитализации она скончалась.



"По факту полицейские начали досудебное производство по части 3 статьи 345 - "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Назначены экспертизы", - добавили в ДП.