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Трагедия у детсада: отец задавил на машине дочь в Акмолинской области

Просмотров:216 Опубликовано: Сегодня, 21:07
Трагедия у детсада: отец задавил на машине дочь в Акмолинской области
Фото: depositphotos.com
Трагедия произошла в селе Акмол Целиноградского района Акмолинской области. Мужчина наехал на свою полуторагодовалую дочь. Девочку спасти не удалось, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, информация о произошедшем поступила к стражам порядка в 10:46. Двумя часами ранее был совершен наезд на полуторагодовалую девочку.

"Прибывшие на место происшествия стражи порядка предварительно установили, что 30-летний водитель, управляя машиной марки Toyota Estima, допустил наезд на свою малолетнюю дочь возле детского сада в селе Акмол", - сообщили в ведомстве.

Отец в срочном порядке доставил малышку в одну из больниц Астаны, но спасти ребёнка не удалось: в ходе госпитализации она скончалась.

"По факту полицейские начали досудебное производство по части 3 статьи 345 - "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Назначены экспертизы", - добавили в ДП.


Источник: baigenews.kz
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