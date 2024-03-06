Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 06 Марта
+6...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 450.53 KZT
  • €1 = 488.73 KZT
  • 1 RUB = 4.95 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

18% опрошенных казахстанцев считают, что жену можно избивать

Просмотров:107 Опубликовано: Сегодня, 11:15
18% опрошенных казахстанцев считают, что жену можно избивать
Фото: «Голос народа»
18% опрошенных казахстанцев допускают применение физического насилия в отношении женщин. Ужасающими цифрами поделились эксперты в аналитическом отчете «Общественное восприятие гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин в Казахстане», передает «Голос народа» со ссылкой на телеканал «Астана».

Оказалось, что доля респондентов, допускающих побои жен и подруг, в Шымкенте в пять раз больше, чем в Алматы и почти в шесть раз, чем в Астане.


Депутат мажилиса парламента РК от партии «Amanat» Жулдыз Сулейменова считает, на ситуацию должен повлиять новый закон по защите прав женщин и детей.

«Законопроект по защите прав женщин и детей охватывает пять направлений. Первое ‒ усиление ответственности за все виды насилия и правонарушения. 1 сентября 2023 года в своем Послании народу глава государства дал поручение по криминализации бытового насилия. А что касается харассмента и сталкинга, то на сегодня готовятся отдельные законопроекты по ужесточению ответственности за такие действия», ‒ говорит Жулдыз Сулейменова.


Из отчета также следует, что каждый третий казахстанец разделяет профессии на «мужские» и «женские», каждый четвертый считает, что условия при приеме на работу являются неравными, каждый шестой – что за схожую работу мужчины сотрудники получают зарплату больше, чем женщины.

К слову, эксперты отметили, что женщинам во всем мире платят на 48% меньше, чем мужчинам.

«Порядка 80% мужчин в Казахстане, которые были участниками этого опроса, фокус-групп, они считают, что в Казахстане женщины, девушки, девочки наделены достаточными правами и свободой и, соответственно, никаких дальнейших действий делать не нужно. Хотя мы с этим не согласны, поскольку все остальные данные показывают, что на сегодняшний день эта возможность все равно имеет ограничения», ‒ отметил постоянный представитель ПРООН в Казахстане Сухроб Ходжиматов.




Источник: golos-naroda.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика