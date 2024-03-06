18% опрошенных казахстанцев считают, что жену можно избивать

Оказалось, что доля респондентов, допускающих побои жен и подруг, в Шымкенте в пять раз больше, чем в Алматы и почти в шесть раз, чем в Астане.

«Законопроект по защите прав женщин и детей охватывает пять направлений. Первое ‒ усиление ответственности за все виды насилия и правонарушения. 1 сентября 2023 года в своем Послании народу глава государства дал поручение по криминализации бытового насилия. А что касается харассмента и сталкинга, то на сегодня готовятся отдельные законопроекты по ужесточению ответственности за такие действия», ‒ говорит Жулдыз Сулейменова.

«Порядка 80% мужчин в Казахстане, которые были участниками этого опроса, фокус-групп, они считают, что в Казахстане женщины, девушки, девочки наделены достаточными правами и свободой и, соответственно, никаких дальнейших действий делать не нужно. Хотя мы с этим не согласны, поскольку все остальные данные показывают, что на сегодняшний день эта возможность все равно имеет ограничения», ‒ отметил постоянный представитель ПРООН в Казахстане Сухроб Ходжиматов.

18% опрошенных казахстанцев допускают применение физического насилия в отношении женщин. Ужасающими цифрами поделились эксперты в аналитическом отчете «Общественное восприятие гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин в Казахстане», передает «Голос народа» со ссылкой на телеканал «Астана».Депутат мажилиса парламента РК от партии «Amanat» Жулдыз Сулейменова считает, на ситуацию должен повлиять новый закон по защите прав женщин и детей.Из отчета также следует, что каждый третий казахстанец разделяет профессии на «мужские» и «женские», каждый четвертый считает, что условия при приеме на работу являются неравными, каждый шестой – что за схожую работу мужчины сотрудники получают зарплату больше, чем женщины.К слову, эксперты отметили, что женщинам во всем мире платят на 48% меньше, чем мужчинам.