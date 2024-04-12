"Орел и решка": на субботнике в Астане будут спрятаны деньги

Для жителей и гостей города, кто придет поддержать акцию, мы приготовили необычный сюрприз. В трех городских локациях в формате программы “Орел и решка” будут спрятаны денежные призы. Их вы сможете найти во время субботника. К городским локациям, к примеру, относятся парки, общественные пространства, скверы, бульвары. Размер денежного приза – 50 тысяч тенге. Общий призовой фонд – 150 тысяч тенге, за счет спонсорских средств, – сообщили в пресс-службе акимата.

13 апреля в Астане стартует экологический месячник “Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка”, передает Liter.kz со ссылкой на акимат столицы.В рамках экомесячника будут проведены: санитарная очистка города, сетей ливневой и арычной канализации, уборка улиц, тротуаров, внутриквартальных территорий, общественных пространств и дворов, сезонные агротехнические работы по уходу и высадке зеленых насаждений, уборка прилегающих к объектам торговли территорий, мероприятия по устройству газонов и цветников, ликвидация несанкционированных свалок и другое.Также ведомство призывает принять участие в экомесячнике всех представителей предприятий города, ОСИ (КСК), субъектов малого и среднего бизнеса (рынки, торгово-развлекательные центры, кафе, рестораны и другие), волонтеров и других.Масштабный весенний экологический месячник “Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка” стартует 13 апреля и продлится до 11 мая.