Казахстан: в ООН приветствуют принятие нового закона о криминализации домашнего насилия

ООН выражает признательность Казахстану за принятие закона, защищающего жертв домашнего насилия. «Это шаг вперед на пути искоренения гендерного насилия», – считает Постоянный координатор ООН в Казахстане Микаэла Фриберг-Стори.



Права женщин и безопасность детей



15 апреля Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. Об этом сообщается на официальном сайте президента республики. Документ называется «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей».



Согласно закону, теперь за побои, умышленное причинение легкого, среднего и тяжелого вреда здоровью предусмотрена уголовная ответственность. Если насилие и жестокое обращение было направлено на несовершеннолетних, то возможность примирения сторон исключается.



Широкая общественная кампания



Принятию закона предшествовала широкая общественная кампания, вызванная в том числе реакцией на предполагаемое убийство бывшим высокопоставленным чиновником своей супруги. Служба новостей ООН писала об этом нашумевшем случае и отслеживала дебаты по ужесточению законодательства в парламенте Казахстана.



Шаг на пути к искоренению гендерного насилия



Новый закон, по словам Микаэлы Фриберг-Стори, «знаменует собой значительный шаг на пути к искоренению всех форм гендерного насилия. Это законодательное решение подчеркивает приверженность Казахстана соблюдению прав человека, особенно защите женщин, детей и уязвимых групп населения от бытового насилия».



Введя уголовную ответственность за бытовое насилие, Казахстан дает понять, что такое поведение неприемлемо, а виновные будут привлечены к ответственности по закону, подчеркнула Постоянный координатор ООН.



«Этот важнейший шаг не только способствует гендерному равенству, но и гарантирует, что лица, пережившие бытовое насилие, получат доступ к правосудию и службам поддержки, чтобы восстановить свою жизнь», – сказала она.



Продолжать усилия



ООН устами своего представителя в Казахстане призывает эту страну продолжать усилия по эффективному внедрению и применению этого закона, включая повышение осведомленности о бытовом насилии, обучение сотрудников правоохранительных и судебных органов, а также создание механизмов поддержки для лиц, переживших насилие. «Такой комплексный подход необходим для создания общества, в котором все люди смогут жить без страха и насилия в своих собственных домах», – подчеркнула Фриберг-Стори.



Поддержка ООН



По ее словам, ООН готова поддержать Казахстан в его усилиях по искоренению гендерного насилия и продвижению культуры уважения, равенства и достоинства для всех своих граждан.