Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 15 Апреля
+12...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 448.56 KZT
  • €1 = 478.03 KZT
  • 1 RUB = 4.79 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Казахстан: в ООН приветствуют принятие нового закона о криминализации домашнего насилия

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 21:10
Казахстан: в ООН приветствуют принятие нового закона о криминализации домашнего насилия
Фото предоставлено Министерством внутренних дел Казахстана
ООН выражает признательность Казахстану за принятие закона, защищающего жертв домашнего насилия. «Это шаг вперед на пути искоренения гендерного насилия», – считает Постоянный координатор ООН в Казахстане Микаэла Фриберг-Стори.

Права женщин и безопасность детей

15 апреля Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. Об этом сообщается на официальном сайте президента республики. Документ называется «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей».

Согласно закону, теперь за побои, умышленное причинение легкого, среднего и тяжелого вреда здоровью предусмотрена уголовная ответственность. Если насилие и жестокое обращение было направлено на несовершеннолетних, то возможность примирения сторон исключается.

Широкая общественная кампания

Принятию закона предшествовала широкая общественная кампания, вызванная в том числе реакцией на предполагаемое убийство бывшим высокопоставленным чиновником своей супруги. Служба новостей ООН писала об этом нашумевшем случае и отслеживала дебаты по ужесточению законодательства в парламенте Казахстана.

Шаг на пути к искоренению гендерного насилия

Новый закон, по словам Микаэлы Фриберг-Стори, «знаменует собой значительный шаг на пути к искоренению всех форм гендерного насилия. Это законодательное решение подчеркивает приверженность Казахстана соблюдению прав человека, особенно защите женщин, детей и уязвимых групп населения от бытового насилия».

Введя уголовную ответственность за бытовое насилие, Казахстан дает понять, что такое поведение неприемлемо, а виновные будут привлечены к ответственности по закону, подчеркнула Постоянный координатор ООН.

«Этот важнейший шаг не только способствует гендерному равенству, но и гарантирует, что лица, пережившие бытовое насилие, получат доступ к правосудию и службам поддержки, чтобы восстановить свою жизнь», – сказала она.

Продолжать усилия

ООН устами своего представителя в Казахстане призывает эту страну продолжать усилия по эффективному внедрению и применению этого закона, включая повышение осведомленности о бытовом насилии, обучение сотрудников правоохранительных и судебных органов, а также создание механизмов поддержки для лиц, переживших насилие. «Такой комплексный подход необходим для создания общества, в котором все люди смогут жить без страха и насилия в своих собственных домах», – подчеркнула Фриберг-Стори.

Поддержка ООН

По ее словам, ООН готова поддержать Казахстан в его усилиях по искоренению гендерного насилия и продвижению культуры уважения, равенства и достоинства для всех своих граждан.


Источник: news.un.org
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика