Турсынбек Кабатов пошутил об аресте Кайрата Нуртаса

Юморист Турсынбек Кабатов дал концерт после освобождения, передает корреспондент Tengrinews.kz . Напомним, ранее он отбывал 5 суток ареста за мелкое хулиганство на борту самолета.

Фото взято со страницы в Facebook

Отрывок видеозаписи с концерта выложила в Instagram супруга Кабатова – Молдир Мукан.

На видео Турсынбек Кабатов сообщил зрителям в зале, что 5 дней усердно готовился к выступлению.

На этот концерт я тщательно готовился пять дней. Готовился. Специально телефон, все выключил, никуда не выходил и готовился. Сегодня Кайрат пошел готовиться, - пошутил Кабатов на сцене.

Шутка аудитории, похоже, понравилась, зал разразился аплодисментами.

Какое у него уважение к зрителям. Отрывок с сегодняшнего концерта. Если бы народ не любил - зал не был бы полон. Большое спасибо всем зрителям, которые пришли. Кстати, позвольте мне сказать вам. Это было испытание. Я заметила, что было большое количество сторонников из народа. Всем кто поддержал нас - пусть к вам придет добро. Спасибо вам всем, - написала супруга юмориста в соцсетях.

По материалам дела 2 июня 2024 года, примерно в 07:30, Кабатов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на борту самолета рейса Алматы – Астана выражался нецензурной бранью. В суде Кабатов пояснил, что был недоволен плохим обслуживанием бортпроводников и высказал им свои замечания. И не помнит, выражался он при этом нецензурной бранью или нет, но за нарушение общественного порядка извинился.

Кабатов был признан виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 434 КоАП. Он был подвергнут административному взысканию – аресту на 5 суток.