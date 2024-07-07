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06.07.2024, 19:23

Еще один популярный певец арестован в Казахстане

Новости Казахстана 0 0

Популярного казахстанского певца Абдижаппара Алкожа задержали в Конаеве, передает Tengrinews.kz.

Фото: кадр из видео
Фото: кадр из видео

В Сети появилась информация о задержании казахстанского певца Абжаппара Алкожа в Конаеве за неповиновение сотрудникам полиции.

В департаменте полиции Алматинской области сообщили подробности. Инцидент произошел 6 июля, когда полицейские остановили Toyota Camry. При проверке они установили, что водитель этого авто находился за рулем, будучи лишенным права управления транспортным средством.

Сам Абдижаппар Алкожа находился в другой машине KIA Carnival в качестве пассажира. Отмечается, что в тот момент он начал препятствовать оформлению нарушителя, оказывая давление на сотрудников полиции. При этом, по данным полиции, певец был в состоянии алкогольного опьянения.

Однако при доставлении авто на штрафстоянку, подъехала автомашина KIA Carnival, пассажир которой, гражданин М., начал препятствовать оформлению нарушителя, оказывая давление на сотрудников полиции. При пресечении неправомерных действий, правонарушитель проявил активное неповиновение сотрудникам полиции. Мужчина доставлен на медосвидетельствование, результаты которого показали «среднюю» степень алкогольного опьянения, - отметили в ДП Алматинской области.

В результате, за управление транспортным средством, будучи лишенным права управления, водитель Toyota Camry взят под административный арест сроком на 10 суток.

Решением суда пассажир KIA Carnival, певец Абдижаппар Алкожа за неповиновение законным требованиям сотрудника правоохранительного органа также арестован на 10 суток.

Судя по Instagram-странице поп-исполнителя, он был очень дружен с Кайратом Нуртасом, который буквально накануне получил 15 суток ареста за драку на борту самолета.

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